謝衣鳳選彰化縣長路遙遙 鄭麗文：等王惠美回台再確定

有意角逐彰化縣長的立委謝衣鳳（圖）遲未獲國民黨中央徵召，支持者議論紛紛。（圖／黃耀徵攝）

國民黨主席鄭麗文今（15）日表示，彰化縣有特殊的在地生態，若要提名縣長候選人，當然要尊重與充分溝通，今天中常會還不會公布人選，但與地方密切磋商不中斷，等彰化縣長王惠美出國一趟回來，狀況應會明朗。

國民黨籍的王惠美2026年底即將8年任滿彰化縣長卸任，因著人口數位居「第七都」且藍綠板塊「五五波」之下，地方對藍營始終提不出確定人選感到不解，也因此民進黨早早徵召的現任立委陳素月聲勢是愈發暢旺。目前國民黨有意參選者，不外乎立委謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、前副縣長洪榮章，還有被媒體點名後宣布意願的前國民黨考紀會主委魏平政，由於謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章3人都早已勤跑，日前更同框宣布，希望黨中央在這3名早已表達意願的選將中「擇優」徵召，黨中央卻遲無進一步具體回應，引發各界議論。

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鄭麗文對此強調，謝衣鳳等人的「擇優」徵召訴求不外乎是希望國民黨中央慎重討論，然而彰化縣有在地特殊政治生態，黨中央一直很努力全面溝通了解，像14日便有對此特別開會，更越洋與王惠美通很久的電話，目前取得初步共識，會等王回國後，再就提名做最後溝通與規劃。

值得一提的是，面對年底百里侯選戰，鄭麗文直言「上一次選得太好了」，因此藍營支持者會擔心彰化縣、新竹縣、宜蘭縣「翻綠」讓成績端不出來。但她話鋒一轉強調，現在「藍白合」整合順利，基本盤在那並沒有輸，國民黨會抱持每個縣市都要贏的決心與態度，給選將所有可能的支持打這場仗，全部都不放棄，都會積極努力。

國民黨主席鄭麗文（中）坦言百里侯選戰藍營「上次選太好」。（圖／方萬民攝）

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