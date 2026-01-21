謝衣鳳重申爭取彰化縣長提名 姊弟之爭引基層焦慮

國民黨彰化縣長參選人選遲遲未定案，立委謝衣鳳今（21）日出席彰化縣芳苑鄉普天宮舉辦的國際海牛節擲筊祈福儀式後，再次重申她會繼續爭取參選下屆彰化縣長。謝衣鳳與其弟弟、彰化縣議長謝典林間的姊弟之爭持續延燒，外傳謝典林近日已再與謝衣鳳碰面溝通，盼謝衣鳳對參選彰化縣長讓步，但謝衣鳳態度堅定，讓藍營基層更加焦慮。

謝衣鳳持續爭取國民黨彰化縣長提名。（圖／謝衣鳳臉書）

謝家姊弟之爭不僅關乎謝家政治命脈如何延續，更牽動國民黨在彰化縣的縣長、議長及立委等重要職位的布局，對未來彰化縣政治生態具有決定性影響。在民進黨已確定提名立委陳素月參選下屆彰化縣長的情況下，國民黨參選人選仍懸而未決，讓藍營基層焦急不已。被視為藍營參選彰化縣長最強母雞的謝衣鳳，其動向備受關注。

彰化縣議長謝典林。（圖／中天新聞）

彰化縣議長謝典林15日出席彰化家扶舉辦的年菜募集活動時表示，外界相當關注他與其立委姊姊謝衣鳳的選戰安排，已由其父親與其姊姊及地方重要人士協調中，應該是會「擇一」，或「維持現狀」。謝典林拋出「擇一說」後，引發各界揣測。

據知情人士透露,雖然目前謝家仍以父執輩在作主，但謝典林與謝衣鳳其實都很有自己的想法。謝家父執輩在溝通協調多時後，初步傾向維持目前狀態，也就是謝典林仍爭取連任議員、議長，謝衣鳳仍在立委位置，而謝典林已在近日與謝衣鳳溝通。

謝衣鳳21日被媒體問到參選彰化縣長一事時簡短回應，「之前就說得很清楚了」，強調她會持續爭取參選彰化縣長。謝衣鳳的堅定態度，顯示謝家姊弟之爭短期內恐難有共識，國民黨彰化縣長人選何時能夠定案，仍是未知數。

