謝衣鳳、謝典霖爆「姊弟之爭」 爸爸謝新隆嘆：兩個都太急了

國民黨彰化縣議會議長謝典霖與立委姊姊謝衣鳯，因縣長與議長選舉布局出現「姊弟之爭」，謝典霖日前兩度帶媒體、網紅開箱家族位於溪州鄉連棟約700坪的豪宅，相關爭議持續延燒。對此，地方人稱「謝董」的父親謝新隆罕見接受媒體電訪，無奈稱「兩個孩子個性都太急了」，並強調家族目前「都還沒確定選不選」。

謝家姊弟鬩牆的起點，源於去年底民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，國民黨內部隨即展開布局。雖然洪榮章、柯呈枋等人表態爭取提名，但藍營基層普遍認為，身兼縣黨部主委的謝衣鳯才是最具勝算的「母雞」，地方也陸續出現拱她參選縣長的聲音。

隨後，謝衣鳯去年12月底公開表態爭取國民黨提名，並於今年1月初發表聲明指出，包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層都曾勸進她參選，她也相信身為議長的謝典霖，會對未來職務與生涯規畫做出最好的選擇。

然而，在謝衣鳯宣布參選前，地方早已盛傳謝典霖正規畫投入縣長選舉，謝家內部甚至曾與有意角逐議長寶座的人選協商，希望採取「以議長換縣長」的布局策略。謝衣鳯「逕自」宣布參選縣長，被視為打亂既有節奏，也迫使謝典霖調整策略，先後拋出「縣長、議長擇一」、「維持現狀」等說法，最後表態將爭取議長連任，強調姊姊的表態並非家人支持的突發狀況。

隨著謝典霖近日高調公開豪宅住處，外界解讀此舉恐意在切斷謝衣鳯參選縣長的政治空間，使姊弟角力再度升溫。謝衣鳯面對相關揣測則選擇噤聲，僅低調表示「怕影響家人感情」。

不過地方人士透露，謝衣鳯已在彰化市與和美鎮談妥多處看板位置，可能會在近期或農曆年前掛出參選縣長的看板；另一方面，謝典霖則頻繁走訪基層，再三強調連任議長的決心，兩條政治路線恐將正面對撞。

對於外界關切，謝新隆在電訪中對姊弟紛擾與豪宅話題原本不願多談，但仍無奈表示，「孩子都大了，已經公開就公開了」；至於是否對姊弟都要參選等重大決定，會不會感到頭痛？謝新隆先說「兩個都太急了」，隨後又表示「不會」，對於僵局如何化解僅回應「不予置評」、「不表達意見」，選縣長或議長「都還沒確認」。

