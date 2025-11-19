「謝謝中國，請你們別再來了」！矢板明夫引日教授推文曝日本人心聲

政治中心／劉宇鈞報導

矢板明夫說，當中國把正常貿易、觀光客流與互動都視為可操控的武器時，日本有必要更清楚自身該如何降低脆弱性。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

日本首相高市早苗涉台言論讓中國相當不滿，隨即啟動多種反制措施，呼籲中國人避免赴日旅遊。媒體人矢板明夫引用靜岡大學教授、作家楊海英（大野旭）的推文透露日本人的心聲，該推文內容提及「謝謝中國，請你們不要再來了」。

矢板明夫18日發文表示，高市早苗近日談及日本將積極介入台灣海峽議題，引發中國強烈不滿，中國隨即啟動經濟反制措施，呼籲中國人避免赴日旅遊，造成中國赴日旅行團大量取消。面對這一動作，日本國內反應兩極。部分觀光業者擔心收入受影響，但也有不少民眾認為，這正是好好檢視是否有必要依賴中國觀光客來振興經濟的好機會。

矢板明夫說，面對中國的旅遊限制，日本經濟安全保障大臣小野田紀美態度明確。她指出，中國「遇到不滿就立刻以經濟手段施壓，過度依賴這樣的國家本身就是巨大的風險。」她強調，不僅供應鏈如此，觀光也可能成為威脅的工具。

矢板明夫直言，這話點出了問題的核心，當中國把正常貿易、觀光客流與互動都視為可操控的武器時，日本有必要更清楚自身該如何降低脆弱性。在這個背景下，他的好友，靜岡大學教授、作家楊海英的一篇推文，在日本引起巨大迴響，有1700萬人閱讀。

矢板明夫提到，楊海英出生於中國內蒙古，是蒙古人，加入日本籍後名為大野旭，其文章以直白的方式表達了許多日本人的心聲：「謝謝中國。請你們不要再來了。沒有你們的新幹線安靜舒適，沒有你們的京都恢復典雅，沒有你們的銀座更適合穿和服。沒有你們的居酒屋變得更好吃，沒有你們的溫泉更乾淨。沒有你們的世界更幸福。」

矢板明夫強調，這段文字之所以引起的共鳴，不是因為仇視外國人，而是因為多年觀光壓力累積下來之後，人們第一次注意到，少了龐大、不講禮貌、而且嘈雜的某特定客源，日本社會的生活質感反而悄悄回來。這或許就是許多日本民眾在這次事件中的真實感受——既不是歡迎制裁，也不是拒絕旅客，而是重新思考，「什麼才是日本想要守住的生活與步調？」

