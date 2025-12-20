謝謝他們！張文隨機砍人 北車星巴克降鐵門、誠品南西店員機警守護

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場，地上留有大片血跡。路透社



昨（9/19）晚間，台北市發生隨機攻擊事件，造成至少4人死亡。嫌犯張文（27歲）先是在台北車站M7出口投擲煙霧彈並持刀傷人，隨後轉往中山站商圈進行無差別攻擊，接著闖入誠品南西店，最後從誠品頂樓墜落身亡。不少網友發文回顧事發當下，心有餘悸的同時，也紛紛大讚北車、誠品南西店不少店員、櫃姐反應十分迅速，指揮顧客疏散或幫忙躲藏。

事件發生於19日傍晚約5時30分，張文先是在台北車站地下街及M7出口投擲多顆煙霧彈，造成大量濃煙與刺鼻氣味，並刺殺一人。隨後，張文又跑到北捷中山站外，先是投擲煙霧彈，接著持刀砍傷無辜路人，並闖入誠品南西店。現場混亂不堪，民眾倉皇逃跑，多名顧客迅速進入店內尋求庇護。

除此之外，Threads上有不少目擊者發文描述，北車星巴克店員迅速反應，在大多數人還不清楚具體情況之前，第一時間就先拉下鐵捲門，成功防止嫌犯進入店內。據悉，北車星巴克的鐵捲門屬於自動化的防火與偵煙系統一環，偵測到煙霧彈引發的煙霧後，鐵捲門迅速啟動下降，阻止了嫌犯進入店內。

「謝謝星巴克」，有網友稱讚星巴克的危機處理很棒，要進去前就已經鎖門，後來還安排店員為現場客人送一杯茶，警察也來得很快「從聞到煙霧彈味道，到警察來疏散，應該沒有5分鐘」。

誠品南西店也有一名媽媽說，聽到外面傳來尖叫聲後，自己和兒子急忙跑下樓，幸運地在2樓遇到餐廳業者的幫助，成功躲進店內避難。此外，也有網友提到，誠品南西店3樓的餐廳店員看到學生在逃跑時，立即指導顧客進入店內躲避，同時拿著掃把擋在門口。

還有一名女網友說，她在誠品南西店搭手扶梯時，兇嫌正好在她背後拿著長刀準備靠近，「我看著他他看著，我腦袋一片空白」，之後遇到3名外國女遊客，2樓某間店的店員協助她們一同衝進更衣室躲藏，還以超流利的英文幫忙向外國女遊客解釋狀況。

網友們紛紛稱讚，「這次感覺好多店員、櫃姐反應都很快又冷靜，第一時間就引導避難、甚至站在顧客前面保護⋯真值得敬佩！」

為了幫助民眾走出創傷，台北市及新北市的心理健康機構已提供心理輔導與支持服務，幫助受害者與目擊者處理事件後的情緒反應。心理師提醒，若情緒難以緩解，應及時尋求專業幫助，避免情緒繼續惡化。

