「謝謝你讓我有重生的機會！」Selina淚謝「再生爸爸」莊秀樹 2歲兒一句話讓她紅了眼眶

Selina（左圖）透過影片緬懷莊秀樹醫師（右圖）。（翻攝畫面／長庚醫院提供）

林口長庚醫院27日舉行追思會，緬懷國內燒燙傷權威、林口長庚醫院燒燙傷中心前主任莊秀樹。曾歷經火吻的藝人Selina（任家萱）特別錄製影片表達感念，哽咽形容莊醫師是她的「再生爸爸」。影片最後，她也讓2歲的兒子「腰果」以童言童語說：「謝謝莊醫師，你是媽媽的救命恩人」，相當動容。

「媽媽受傷痛痛？」2歲腰果一句童言 為何讓Selina當場情緒潰堤？

Selina透過影片，表達對莊醫師的思念和感謝。她表示，自己是在2010年10月受傷住院，當時莊醫師是其中一位主治醫師。住院期間，她對莊醫師的印象「就是他脾氣不太好」。後來她才知道，只有當他的病人狀況不好、復元狀況不樂觀時，才會出現這些聲音。「每一個咆哮聲的背後，代表著都是莊醫師對病人的關心和在意」。

Selina表示，她非常感謝莊醫師，都說他是自己的「再生爸爸」，「他的妙手回春，給了我新的生命，讓我有重生的機會。也是這個機會，讓我可以在生命裡面有了新的生命，我成為了腰果的媽媽」。

Selina哽咽回憶，腰果有一天看著她的腿說：「媽媽受傷痛痛。」當下她很震驚，同時又被療癒，她對腰果說：「媽媽曾經受傷，可是現在痊癒了，媽媽不痛了。」在兒子看著她的疤痕時，她也會看著自己的疤，也就會想起自己的重生爸爸莊醫師。

Selina想起莊醫師曾對她說過，醫療團隊知道她可能會重返螢光幕，所以他們很認真幫她的雙腿補皮。她說：「所以我頭皮的補皮是很均勻的格紋，像是穿上了天然的網襪。」讓她非常感謝。

Selina講到兒子腰果時，瞬間紅了眼眶。（翻攝畫面）

為何被她稱為「再生爸爸」？ Selina細說與莊秀樹醫師的生命連結？

Selina也透露，每年生日，自己都會邀請醫師們敘舊，但今年我忙著育兒，敘舊計畫一延再延，到了去年12月就接到莊醫師離世的消息。當下她覺得難過也遺憾，想說如果去年有約大家見面，是不是可以多見到莊醫師一面？是不是可以介紹莊醫師給可愛的腰果？但後來她想通了，因為就算她約了，莊醫師也不一定會來，她開玩笑說：「莊醫師蠻難約的。」

Selina再一次謝謝莊醫師，「謝謝你給了我重生的機會，你的生命非常的美好，因為你拯救了無數的生命，讓他們都有了重生的機會。你也讓我知道，我們就是要活在當下、愛要及時，謝謝你，謝謝莊醫師。」

影片最後，Selina特別錄製一段與腰果的對話，腰果用稚嫩的聲音問：「莊醫師再哪裡？」Selina告訴兒子：「莊醫師在天堂，但是媽媽很謝謝他」。腰果說：「謝謝莊醫師」，接著Selina一字一句帶著兒子念：「你是媽媽的救命恩人，謝謝。」相當感人。

