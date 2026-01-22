謝謝你！詹能傑半生奉獻救災 雲翠、普悠瑪皆有他身影

殉職的消防小隊長詹能傑，半輩子都在當打火英雄救災救人。（圖／東森新聞）





在基隆火警中殉職的消防小隊長詹能傑，半輩子都在當打火英雄，救災救人，因為表現良好，參與過不少大型救災案件，連同他的弟弟同樣也是消防員，兩兄弟都在基隆消防局服務。今年41歲的他12月才剛過完生日，如今卻成了他最後一次慶生。

站在C位吹熄生日蠟燭，開心慶祝，12月才剛過完41歲生日的小隊長詹能傑，這回他英勇救人不幸殉職，這段歡樂影片也成了他最後慶生。

詹能傑12月才剛過完41歲生日的。（圖／東森新聞）

上班時身穿消防服，展現專業，將傷者從火場救出，半輩子都在火場拼命救災救人，如今卻也因為任務，奪走他的生命。

殉職消防小隊長詹能傑：「41、61、91人員，9名同時出動。」

這段音檔是當時第一時間，詹能傑指派同仁前往救援的錄音檔，能力優秀，消防資歷將邁入20年的他，過去就經常出動各種大型救災。

殉職消防小隊長詹能傑（2018.02）：「現場我們進入401的時候，下方的地層就像一個三明治一樣。」

除了2018年搜救花蓮雲門翠堤大樓，也曾參與過0425國道三號山崩、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣事故，2023年更因為表現良好，被選中前往日本靜岡受訓。

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑（2025.05）：「據現場民眾表示，是騎機車的時候不慎遭電線勾住跌倒。」

2025年5月，詹能傑也曾帶隊協助受困電線的騎士脫困，這些救援是他大半輩子的日常。下班後則化身女兒傻瓜，社群上就有不少和護理師妻子甜蜜合照，興趣則是騎著重機到處玩。而他的弟弟同樣也是打火英雄，手足感情也很深厚。

基隆市消防局義消顧問團團長何沛紳：「聽聞他小孩還小，僅代表基隆市義消總隊致贈慰問金10萬塊錢。」

詹能傑堅守第一線，衝進火場捨身救人，也從此和妻小天人永隔，他的英勇令人敬佩。

