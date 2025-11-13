謝謝台灣! 小笠原魂美再赴台捐款助光復

今年九月花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，災情牽動不少民眾的心，而遠在日本岩手縣的小笠原魂美，就自發性主動為花蓮募款，希望把當年311地震時台灣伸出的援手，再以另一種方式回傳。

「來 等一下看前面。」

捐出愛心善款，他是來自日本的特殊科學班導覽員小笠原魂美，今年九月看到花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，他立刻展開募款，希望自己也能出手相助。公益活動發起人 小笠原魂美：「我知道慈濟有災害應變的本部，所以覺得如果能有所幫忙就好了，另外我居住的盛岡市，和花蓮市是友好城市，因此也希望能盡一分心力。」

時間回到2011年日本311大地震，小笠原魂美深深記住台灣即刻送來的大量援助，自此之後，他決定用自己的方式回報，騎著單車環島、走訪各地公益單位，親手煮熱食送給弱勢族群，把感謝化為行動。公益活動發起人 小笠原魂美：「其實一開始我的旅程，原本已經結束了，我已經把台灣從西岸，東岸各走一次，但後來陸續有台灣朋友，特地來日本看我 找我，怎麼說 就是和台灣的緣分，越來越深，讓我放不下 也離不開了。」

慈濟慈善基金會副執行長 劉濟雨：「他們千里迢迢，從岩手縣到東京，再搭飛機來台灣，就為了奉獻這分愛心， 其實這個善款 是當地很多人捐的， 點點滴滴的小善捐出來的， 這樣一個兄弟之情， 可以說是非常的珍貴， 也印證了患難見真情。」

小笠原魂美與岩手縣民眾，以行動回報當年的援助，而這些點滴凝聚而成的善款，也將成為陪伴花蓮受災鄉親重建家園的，一股力量。

