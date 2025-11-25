謝謝國軍！勉勵花蓮救災部隊 賴清德讚：國軍是危難時最堅強的力量

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德前往中部航特602旅與5支部運輸兵群，勉勵挺進花蓮協助救災的國軍官兵。（圖／總統府提供）

馬太鞍溪堰塞湖災情重創花蓮光復地區，不只許多國人前往災區幫忙，國軍也投入第一線辛勤救災。總統賴清德今（25）日前往航特 602 旅與 5 支部運輸兵群，代表全體國人向救災官兵表達感謝。賴清德強調，國軍是國家危難時刻最堅強的力量，且會繼續投入資源提升軍隊環境和福利，更要落實新思維，展現國軍全面提升戰力的決心。

「國軍是國家在危難時刻最堅強的力量！」賴清德表示，馬太鞍溪堰塞湖災情重創花蓮光復地區。面對突發的天然災害，許多國人自發組成「超人」志工團，與投入第一線的國軍「迷彩超人」並肩合作，在最艱難的時刻為災區帶來希望。今天前往航特 602 旅與 5 支部運輸兵群，代表全體國人向救災官兵表達感謝。

賴清德指出，部隊常說「救災視同作戰」。因為從接獲任務、整備物資、人力部署，到現地開設裝備與排除突發狀況，每一環節都必須在最短時間內完成。許多官士兵也跟他分享當時的心情，有人心疼家園受創、有人被民眾自發協助所感動、也有人感謝國人同島一命彼此相挺的力量。

賴清德說，救災期間，有許多令人敬佩的故事。在結婚紀念日仍與太太一同投入救災工作的李上尉，以及自發前往災區分送食物的蕭士官長，都是其中的縮影。從災後救助到家園清運，國軍都在第一時間協助國人與地方政府度過難關，相信這次救災行動更能讓「軍愛民、民敬軍」的精神深植人心。

賴清德強調，國軍幫助國人，政府力挺國軍，我們會繼續投入資源，提升軍中環境和軍人福利；要堅定落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，強化不對稱作戰、展現國軍全面提升戰力的決心。「我相信，因為我們國軍，是有戰力、又熱愛這塊土地的勁旅，值得全體國人與朝野政黨持續相挺、全力支持」。

