「謝謝大家，我回來了」 高虹安停職一年半走過低谷：把全部心力放回市政

新竹市長高虹安，今（18日）日上午正式回到新竹市政府辦理復職手續。（鏡報李智為攝）

因案停職長達1年5個月的新竹市長高虹安，昨（17日）接獲內政部來函准予復職後，今（18日）日上午正式回到新竹市政府辦理復職手續，並向市府團隊與市民發表談話。高虹安以「我回來了」作為開場，語氣感性又堅定，強調將全心全力回到市政工作，把未完成的事情繼續做好。

重返市府有感 高虹安：激動但更沉穩

支持者們搶著合照，歡迎高虹安回歸。（鏡報李智為攝）

高虹安表示，再次走進市政府，看到熟悉的市政夥伴與市民朋友，內心充滿感動。她坦言心情既激動也沉穩，激動的是終於回到最熱愛、最牽掛的新竹市政府；沉穩的是，經歷一年半的風雨與低谷，更深刻體會「責任」兩個字的重量。她形容，這段時間對外界或許只是短短一年多，但對她而言，卻是被迫按下暫停鍵、格外漫長的一段時光。

感謝代理團隊 市政沒有一天停下來

高虹安特別感謝市府團隊在她停職期間，仍堅守崗位、推動市政。她點名感謝代理市長邱臣遠、祕書長張治祥，以及所有局處首長與同仁，強調「市政一天都不能停，也沒有停」。高虹安表示，市府團隊持續把各項政策往前推進，兌現對市民的承諾，「這真的非常不容易」。

建設、福利成果陸續展現 新竹市屢獲肯定

高虹安指出，上任以來推動的多項重大建設陸續開工與完工，包括校園環境改善、通學步道、公共設施升級，以及交通與行人安全改善，讓城市朝更安全、更宜居的方向前進。在社會福利方面，她表示市府持續加強長者照顧、婦幼支持與教育政策，讓政策不只停留在計畫書，而是真正走進市民生活。她也提到，新竹市近年獲得多項國內外肯定，包括「2025幸福城市」、「永續城市卓越獎」、「智慧城市創新獎」、「國家建築金質獎」等，藝文活動更拿下超過32項國際設計獎項，這些成果都屬於整個市府團隊。

復職後展望 加速工程、照顧家庭放核心

針對未來施政方向，高虹安表示，將逐一檢視市政進度，加速公共工程與交通建設期程，持續強化校園安全與教育投資，並把照顧長輩、孩子與家庭，放在政策最核心的位置。她強調，會把全部心力放回市政工作，與團隊並肩作戰，把事情「繼續做好、做到位」。

感謝逆風支持 高虹安：溫暖比掌聲更珍貴

談到停職期間的心路歷程，高虹安感性表示，感謝在逆風與低谷時給予關心與支持的每一個人，「那份溫暖，比順風時的掌聲更令人感動」，也特別感謝家人的陪伴與支撐。最後，高虹安笑說「今天真的很多人送我來上班」，並向市府同仁喊話，「話不多說，讓我們一起回到崗位，繼續為新竹市努力」，再度喊出：「我回來了，謝謝大家！」

