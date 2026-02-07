謝謝李雅英暖捐29萬！兒福聯盟公開財報澄清：2024 年收支比達 146%

李雅英捐款29萬給兒福聯盟，意外引發討論。翻攝Threads @ yyyoungggggg、兒福聯盟臉書

韓籍啦啦隊女神李雅英近期因向「兒福聯盟」捐款新台幣 29 萬元，引發社群激烈討論，連藝人郁方也一度發文質疑捐款對象的適切性。針對風波，兒福聯盟正式發聲「謝謝李雅英」，除了感謝她的善舉，也詳盡公開財務數據與服務轉型現況，呼籲大眾以現有事實監督。

李雅英親訪兒福聯盟 囑咐「好好照顧孩子」

兒福聯盟在聲明中感性表示：「謝謝雅英在生日的美好時刻，愛心捐款響應偏鄉長假資助計劃。」兒盟指出，李雅英不僅捐出 29 萬元作為給孩子最好的祝福，更親自到訪單位，實際聆聽服務計劃的具體內容，並在現場特別囑咐工作人員「一定要好好照顧孩子」。兒盟強調，李雅英的真心與對孩子的愛護，是服務前線最珍貴的動力。

澄清過時數據 2024 年收支比達 146%

針對社群平台上引用的財務質疑，兒福聯盟澄清許多討論資料仍停留在 2019 年前的數據。聲明指出，過去五年間兒盟已進行大幅度的服務轉型與財務調整：2019 年支出為 4.19 億元（收支比 46%），但到了 2024 年，支出已顯著成長至 6.69 億元，收支比大幅提升至 146%，顯示機構正全力將資源投注於第一線社會需求，而非外界誤解的資金留存。

在服務量能方面，兒盟強調 2024 年直接服務了 9,806 位孩童，並提供超過 3.4 萬人次的經濟補助，且觸及 1,351 萬人次的政策倡議。所有財務資訊皆經由會計師簽證，並完整公開於官網及自律聯盟網站，誠摯歡迎社會各界持續監督。

承諾善款如實使用 確保偏鄉服務不中斷

兒福聯盟進一步說明，偏鄉長假資助計劃已推動超過 15 年，每年皆透過社工與學校合作，依孩子需求提供寒冬保暖物資、紅包及年菜，並透過寒假營隊確保孩子在長假期間獲得妥善照顧。

面對近期社會輿論的紛擾，兒福聯盟最後再次感謝李雅英的愛心支持，並向大眾承諾會如實將每一分捐款使用在服務上，確保對孩子的照顧不因風波而中斷。



