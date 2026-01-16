「謝謝當我靠山」龍千玉悼念曹西平淚崩 四哥入夢來世再結緣

曹西平猝逝，龍千玉今赴靈堂悼念淚崩「謝謝在我最無助時當我靠山。（翻攝曹西平的粉絲愛團 臉書）

資深藝人曹西平猝逝，其前嫂嫂、歌手龍千玉今（16日）帶著一束白色桔梗花前往靈堂弔唁。離開靈堂時龍千玉泣不成聲，表示「謝謝他在我最無助的時候當我的靠山，給我很多鼓勵跟支持」。

龍千玉帶著鮮花赴靈堂悼念曹西平，時間約莫1小時後才離開，她不停擦拭鼻涕及淚水，受訪時難掩悲傷情緒。

在靈堂內向曹西平做最後告別，龍千玉悲傷說道「謝謝他在我最無助的時候當我的靠山，給我很多鼓勵跟支持」。

四哥2度入夢 如生前日常

最近是否夢到對方？龍千玉透露，曾夢到四哥（曹西平）2次，第一次彷彿生前日常，聊天聊很開心，曹還表示不論什麼事情都會支持她；2天前她再次夢到曹西平，這回2人一起吃飯，旁邊有一副斷掉的眼鏡，她跟曹說「你的眼鏡斷了」，曹西平卻平靜回「斷了就斷了，有什麼關係？」，彷彿在跟她說這輩子緣分、眼前看到的就結束了，但相信我們生生世世，一定會繼續結很好的緣。

演唱會留位置給曹？ 龍千玉回應了

上回見到曹西平本人已是去年過年，最後一次聯絡則是去年平安夜，龍千玉直言「他真的很愛我，我也很愛他」，曾關心對方身體，甚至想去台中找他給驚喜卻撲空，而曹則將事情都看很淡，也不想讓她擔心，常說「人生就是這樣」，不用太在意什麼。

龍千玉哽咽說，這次要開演唱會也是受曹興平鼓勵，還曾想找他來演唱會，但曹僅回「到時候看看」，如今曹西平再也無法出席，龍千玉也透露會問問看主辦，也許會幫四哥留一個「隱形的位置」，言語間道盡對他的思念。

