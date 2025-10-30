謝謝粿粿 台南小吃店「粿仔王子」遭灌爆狂刷5星：美食不用偷偷吃

受到王子與粿粿醜聞影響，台南小吃店「粿仔王子」一夕爆紅，網友湧入狂刷五星。（圖／取自粿仔王子臉書）

網友留言狂刷五星惡搞。（圖／翻攝自Google Map）

藝人粿粿遭踢爆與「王子」邱勝翊婚內出軌，引發軒然大波，王子、粿粿成為網路熱搜詞，各大論壇也遭相關話題洗版。讓人哭笑不得的是，台南一間名為「粿仔王子」的小吃店因此「遭殃」，網友湧入狂刷5星，大酸「好吃的粿仔，不能只有王子吃到」、「美食不用偷偷吃」

這間不起眼的小吃店位在台南市關廟區中央路，每周固定周一、周二公休，僅在早上6點至11點營業，知名度並不高，屬於當地人才知道的低調美味小吃，吃過的都說讚，直言料多又實在。

廣告 廣告

網友湧入店家狂刷五星惡搞。（圖／翻攝自Google Map）

網友湧入狂刷五星惡搞。（圖／翻攝自Google Map）

有人直呼老闆根本預言家。（圖／翻攝自Google Map）

在地人指出，假日生意相當好，大家都習慣騎車經過直接跟老闆點餐，點完後說「等等來拿」就騎走，如果來太晚就沒了，強烈推薦現煎的米粿一定要加蛋，更有北漂人表示，每次回台南一定要來吃。還有內行人會買生的，回家自己加蛋用豬油煎，表示這樣更香更好吃。

不過這間低調小吃店，卻因粿粿與王子的醜聞事件意外爆紅，網友們紛紛湧入Google Map評價，狂刷五星，留言：「王子吃的粿仔」、「好吃的粿，不能只有王子吃到」、「吃個粿粿還需要王子駕到」、「粿王遊戲」、「俗話說免錢的最貴，這裡的粿便宜又好吃」、「吃完感覺想外遇了」、「王子吃粿囉」、「先來朝聖，店名很重要」、「服務好～不用偷偷的吃」、「人妻果然是別人家的比較香」、「店名居然是預言，老闆厲害了」。

更多中時新聞網報導

楊小黎戒戀愛腦當女王

五月天台中跨年 11月9日開搶

九把刀嘔心瀝血《功夫》打造柯震東變打仔