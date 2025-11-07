「謝謝羽毛球帶給我的一切！」 戴資穎正式宣布退役：是時候體驗不用鬧鐘的生活了

台灣羽球球后戴資穎在7日晚間正式宣布退役。（圖／劉耿豪攝）

台灣「羽球天后」戴資穎曾締造歷史最長214周世界球后在位紀錄，奪下32座世界巡迴賽冠軍，奠定她在羽壇無可取代的地位。然而她近年來飽受傷病困擾，在巴黎奧運後便預告即將結束選手生涯，並在2024年12月宣布接受左膝開刀治療。2025年9月，她在世界羽聯（BWF）積分正式歸零，球迷們便有預感這位傳奇球后退役的時間恐怕已不遠矣。稍早，戴資穎在社群平台發聲正式宣布退役，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」並感性表示：「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

廣告 廣告

今（7）日晚間9點50分前後，戴資穎透露社群平台發文，表示謝謝大家在過去這段時間的關心與支持，她將在此正式宣布退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油。」

戴資穎在文中回憶，去年對她而言是深受打擊的一年，在巴黎奧運前仍因為腿傷，無法確知自己是否能夠上場比賽，「當時的痛和無能為力，我這輩子永遠都不會忘記」，之後又在9月的中國公開賽，因為膝蓋傷痛被迫提前離開球場，讓她遺憾表示沒能在職業生涯裡有個完整的結局，也不確定要多少時間才能接受及放下2024年所遭遇的一切，「我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」

戴資穎透露，在過去一年裡，她的左腳、右腳歷經開刀與長時間的復健，在醫生的治療下終於完整修復，在未來能繼續正常活動及運動。自己雖然還沒有規劃好退役後想做什麼，但是「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。」並感性與球迷們告別，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

在這篇發文底下，湧入許多網友不捨告別，「永遠的球后，辛苦了」、「謝謝妳帶給大家每一場精彩的球賽」、「謝謝你帶給我們的每一場精彩的比賽。每一個感動人心的畫面都會永遠深植我們心中。祝福你！」、「謝謝小戴這幾年給予的激動與感動，有些光輝是揮之不去的。退役後，祝你快樂，活得更精彩！」

廣告 廣告

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了