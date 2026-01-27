謝謝高市早苗 賴清德錄製賀年影片「台日關係非常堅定」

即時中心／張英傑報導

在日台僑團體主辦台僑新年會，由於日本首相高市早苗挺台不餘遺力，除了賴清德總統以台語錄製新年賀詞影片向日方致意，與會的駐日代表李逸洋也以日文致詞說，高市首相強而有力堅定支持台灣，他謹代表台灣，致上最高的敬意與感謝。







在日台僑團體「全日本台灣連合會」主辦2026年台僑新年會，會長趙中正特別安排播放賴清德總統的新年賀詞影片。影片中，賴清德總統以台語致詞表示，「我們看到日本高市早苗首相就任以來，不只是帶領日本走向新的未來，也在各種國際場合表達對台日友誼的支持，更加強調台海和平穩定的重要性，這皆可證明台日之間的關係，非常深也非常堅定。」

接著，李逸洋以日文致詞說，日前高市首相在記者會中，嚴正指出中國在台灣灣周邊的軍事演習以及「經濟脅迫」，並表示將進一步強化日美同盟，以因應「台灣有事」。對於高市首相強而有力堅定支持台灣，他謹代表台灣，致上最高的敬意與感謝。

最後，李逸洋指出，在國際環境快速變動的今日，深信台灣與日本更緊密的合作、彼此扶持與相互支援，將變得愈發重要。

出席這場新年會的人，包括僑務委員會委員長徐佳青、前國策顧問金美齡、行政院政務顧問岩崎茂、立法委員邱志偉、監察院前秘書長李俊俋、日本前駐台大使泉裕泰等，約有120人參加，場面熱絡。

