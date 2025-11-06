「謝謝高股息者貢獻」健保補充保費改革挨轟！「8大QA」怎麼算一次看懂
記者簡浩正／台北報導
健保「補充保費」改革，將利息、股利、租金等補充保費從現行的每月結算改採年度計算，引發股民、勞工等族群甚至包租公議論。衛福部長石崇良今（6）日強調，改革是為了健保的付費公平性，方向在於落實量能負擔、公平付費，「謝謝高股息、 高股利者貢獻」；他也強調政策還在研議、溝通階段，也鬆口針對開徵金額門檻會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。
《三立新聞網》整理出健保補充保費改革六大QA重點，一次帶你看懂哪些族群受影響、怎麼算、為什麼要改，以及政府目前對外界疑問的回應。
背景
現行二代健保，除了收取一般保費之外，還針對六項特定所得（或收入）金額達新台幣2萬元以上，而未超過1000萬元部分，收取2.11％的補充保費。此六類包括利息所得、股票股利、租金收入、兼職收入、執行業務所得及全年累計超過當月投保金額4倍以上的獎金。
石崇良日前接受媒體專訪，拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費下提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年提修法、最快116年上路。
1、為什麼要修補充保費制度？
石崇良說，健保主要靠薪資繳費，目前保費收入75%來自一般族群、即薪資收入者，補充保費僅占據9%，希望因應高齡化社會來臨檢討付費公平性、調整財務結構。修法也是考量到年輕族群，整個健保財務要永續發展，在整個財務上要尋求公平合理。
2、什麼是「年度結算」制？
目前利息、股利、租金是「單筆計算」，許多人將收入拆單避稅，未來若改為「年度加總」，一年合計超過2萬元就要繳2.11%。
例如，每月利息2萬元，一年共24萬元，24萬×2.11%＝約5064元。
社會保險司代理司長陳真慧說，採一整年結算一次，不再有拆單的空間，約影響480萬人左右，健保財務可增加100至200億。
3、為何要調高單筆扣繳上限？
石崇良說，現行補充保費以1000萬元為上限、費率2.11%，最高繳約21萬元，超過部分不再課徵。新制主要針對高額股息與租金收入者，將把上限提高到5000萬元，最高補充保費約100萬元、約影響1000人，估可增加約6億元健保收入，讓有能力者為健保多盡一分力。
4、為何要修獎金門檻？
石崇良說名，過去起徵點以投保薪資的四倍為基準，如出現月收10萬元者，獎金要超過40萬才會收取，而領3萬元薪水的上班族，獎金超過12萬就要收取，很明顯產生不公平。
修法後將統一以「最低薪資4倍」為標準，以明年最低薪資是2萬9500元計算，獎金超過11.8萬元就要繳補充保費。預估影響約200多萬人，約可增加健保70至80億元收入。
5、「年終獎金」領到多大額度時，就得多繳補充保費？
以月薪6萬元來說，若年終2個月等於12萬元，超過11.8萬元門檻，要繳約40元補充保費。
6、小資族或ETF投資人會受影響嗎？
以新制來說，若一年內利息、股利、租金合計未達2萬元，不會被課徵補充保費；假設一年股利3萬元，只需針對超過門檻的1萬元部分按2.11%計算，約繳211元。
石崇良提到，目前股利所得約占補充保費收入的兩成。雖尚未正式與金管會討論，但之前已請教多位財務專家，普遍認為不會對股市造成太大影響。他也承諾會再研究如何讓小資族「保有小確幸」。
7、地下經濟問題，如房東未報稅恐徵收不到補充保費？
石崇良坦言，這涉及稅制公平性與所得申報問題，衛福部將與財政部研商，來考慮到稅制公平性。
8、 新制何時上路？
石崇良說接下來還要進行法規預告，這部分規定需要60天，所以最快也要明（2026）年才能完成修法，預計後（2027）年上路。
他強調，政府也會同步加碼投入，如政府每年額外編列預算多挹注健保基金，今年就多挹注了134億元，也從公務預算再撥補成立癌症基金50億、罕病用藥20億，韌性預算也再撥200億，目前挹注已經逾400億。強調「今天我們調整補充保費，政府也會多撥付」如民眾多繳了2元，政府也會多撥約1元進健保基金。盼讓健保永續發展、醫護待遇更合理。
