「謝謝高股息者貢獻」石崇良提油救火挨轟 網炸鍋：公然搶劫還有臉講什麼鬼話？

衛福部長石崇良





政府搶錢？為開闢財源、彌補健保缺口，衛福部研擬健保補充保費改革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，換言之，1年累計逾2萬元，將被課徵2.11%補充保費，被質疑是劫富濟貧坑殺小資族。衛福部長石崇良6日親上火線說明，他表示，「謝謝高股息、高股利者貢獻，在這一次法案修正後，會貢獻很多」。

石崇良一句「謝謝高股息、高股利者貢獻」引發炸鍋，PTT鄉民痛罵「這咖到底在講什麼」、「我看民進黨不想選舉了」、「公平性在哪」、「反正就是吃死存股族」、「垃圾老人用光資源，找年輕人課稅」、「搶劫在跟被害人說謝謝，厲害了我的党」、「一年2萬根本不高」、「我他媽貼息也要被你抽稅」、「感謝替黨吸砲火，功在黨國啊」、「買房怎麼不用每年課補充保費」、「公然搶劫還有臉出來講什麼鬼話」、「股票股利被扒兩層皮！謝你媽！」、「明年底一定要用選票教訓這個垃圾政府」、「除息就只是左手換右手還要被課健保費」。

石崇良指出，本次健保補充費三大改革，包含「打開天花板」，依照現行制度，補充保費不論股息、租金跟利息，均以1000萬元為上限，補充保費21萬，未來將上限提高至5000萬元。本於健保量能付費，互助互的精神，有能力的人可以多幫忙弱勢，超過5000萬，就要繳100萬左右。

石崇良表示，再者，獎金課徵門檻，過去起徵點以投保薪資的4倍為基準，高薪10萬的人，獎金單筆超過40萬以上才會徵收補充保費。月薪3萬小資族，獎金4倍超過12萬就要繳補充保費，起徵點不公平。所以獎金課徵門檻統一改為最低薪資4倍（約11.8萬元）。

石崇良指出，此外，導入結算機制，現行股利所得、利息跟租金都是單筆繳交，就會出現「拆單」，假設1000萬元的收入，拆成10張，就會變成1塊錢補充保費都徵收不到，導入結算機制就是避免拆單規避，避免以拆單方式規避。

針對存股族跳腳，石崇良表示，這次改革健保補充保費，還會繼續討論。健保財務要永續發展，在財務結構上要尋求公平合理。目前健保收入75%都源自上班族薪資收入，補充保費僅占9%，貢獻沒有很多。因應高齡化，勢必要檢討公平性。

