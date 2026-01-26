謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」

【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部持續支持下，駐紐約臺北文化中心與芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）第4度攜手合作「芝加哥藝術博覽會—臺灣策展人交流計畫」，經公開徵件、初審及複審程序，最終由新北市美術館資深策展人謝豐嶸及獨立策展人林裕軒脫穎而出，獲選為2026年臺灣策展人與會代表，將於4月赴美參與國際策展交流。

紐文中心表示，透過與芝加哥藝術博覽會緊密合作，連續4年推動臺灣策展人交流計畫，不僅持續擴展臺灣策展人於國際策展網絡中的能見度，也促進實質的跨國合作成果。2025年即成功促成與芝加哥藝博會及鳳甲美術館館長葉佳蓉的三方合作策展，於藝博會主展場呈現「臺灣錄像播映選—交織的時間軸」，有效提升臺灣當代藝術於國際藝術場域的影響力。

芝加哥藝博會新任總監暨策展人交流計畫負責人Kate Sierzputowski表示，謝豐嶸與林裕軒皆具備紮實的研究基礎與豐富的策展經驗，長期關注當代藝術與社會、文化脈絡的多元交織，展現鮮明的策展觀點與國際對話潛力，期待透過本次交流計畫，深化臺灣策展人與美國及其他國際策展專業社群連結。

芝加哥藝術博覽會為芝加哥規模最大、國際能見度最高的當代藝術盛會，前身為創立於1980年的Art Chicago，2012年轉型為EXPO CHICAGO，並於2023年底納入全球重要藝術平台斐列茲（Frieze）集團。2025年展會吸引來自29個國家、75個城市、逾170家藝廊參與，觀展人次超過35000人，已成為北美地區極具指標性的國際藝術博覽會。

此外，芝加哥藝術博覽會與國際獨立策展人聯盟（Independent Curators International, ICI）自2014年共同創立「策展論壇（Curatorial Forum）」，為邀請制專業計畫，提供深入交流的平台，每年邀集40餘位中生代及資深策展人討論策展實踐、機構經營、觀眾拓展與當代策展所面臨的關鍵議題。2018年另設立「策展人交流計畫（Curatorial Exchange）」，專為國際策展人打造，至今已累積超過270位來自世界各地的策展專業人士參與。自2026年起，2項計畫將正式整併，統一以「Curatorial Forum」名義舉辦，進一步強化其國際策展交流的核心地位。

2026年策展論壇將於4月8日至11日舉行，除安排參訪芝加哥重要美術館、藝術機構、藝術家工作室等專為策展人規劃的行程外，也將於藝博會現場舉辦對外開放的策展大會，包括2場主題座談與1場由重量級美術館專業人士主講的主題演講，以促進策展觀點的公共交流與國際對話。