謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」
【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部持續支持下，駐紐約臺北文化中心與芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）第4度攜手合作「芝加哥藝術博覽會—臺灣策展人交流計畫」，經公開徵件、初審及複審程序，最終由新北市美術館資深策展人謝豐嶸及獨立策展人林裕軒脫穎而出，獲選為2026年臺灣策展人與會代表，將於4月赴美參與國際策展交流。
紐文中心表示，透過與芝加哥藝術博覽會緊密合作，連續4年推動臺灣策展人交流計畫，不僅持續擴展臺灣策展人於國際策展網絡中的能見度，也促進實質的跨國合作成果。2025年即成功促成與芝加哥藝博會及鳳甲美術館館長葉佳蓉的三方合作策展，於藝博會主展場呈現「臺灣錄像播映選—交織的時間軸」，有效提升臺灣當代藝術於國際藝術場域的影響力。
芝加哥藝博會新任總監暨策展人交流計畫負責人Kate Sierzputowski表示，謝豐嶸與林裕軒皆具備紮實的研究基礎與豐富的策展經驗，長期關注當代藝術與社會、文化脈絡的多元交織，展現鮮明的策展觀點與國際對話潛力，期待透過本次交流計畫，深化臺灣策展人與美國及其他國際策展專業社群連結。
芝加哥藝術博覽會為芝加哥規模最大、國際能見度最高的當代藝術盛會，前身為創立於1980年的Art Chicago，2012年轉型為EXPO CHICAGO，並於2023年底納入全球重要藝術平台斐列茲（Frieze）集團。2025年展會吸引來自29個國家、75個城市、逾170家藝廊參與，觀展人次超過35000人，已成為北美地區極具指標性的國際藝術博覽會。
此外，芝加哥藝術博覽會與國際獨立策展人聯盟（Independent Curators International, ICI）自2014年共同創立「策展論壇（Curatorial Forum）」，為邀請制專業計畫，提供深入交流的平台，每年邀集40餘位中生代及資深策展人討論策展實踐、機構經營、觀眾拓展與當代策展所面臨的關鍵議題。2018年另設立「策展人交流計畫（Curatorial Exchange）」，專為國際策展人打造，至今已累積超過270位來自世界各地的策展專業人士參與。自2026年起，2項計畫將正式整併，統一以「Curatorial Forum」名義舉辦，進一步強化其國際策展交流的核心地位。
2026年策展論壇將於4月8日至11日舉行，除安排參訪芝加哥重要美術館、藝術機構、藝術家工作室等專為策展人規劃的行程外，也將於藝博會現場舉辦對外開放的策展大會，包括2場主題座談與1場由重量級美術館專業人士主講的主題演講，以促進策展觀點的公共交流與國際對話。
其他人也在看
第1屆金繪獎入圍名單出爐 曹俊彥獲特別貢獻獎
第1屆金繪獎入圍名單出爐 曹俊彥獲特別貢獻獎 【記者蔡富丞/綜合報導】文化部去（114）年推出首屆國家級繪本獎 […]民眾日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
徐富癸：總預算卡關影響屏東治水 籲藍白速審 (圖)
民進黨籍立委徐富癸（左）26日接受媒體聯訪表示，立法院總預算審查未過恐嚴重影響屏東治水，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
宜蘭縣政府警察局舉行羅東及三星分局長聯合交接典禮
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局高層警官異動26日舉行布達交接典禮，分別有警察局主任秘書楊宗昆、羅台灣好報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
總預算卡關影響屏東治水 綠委籲藍白速審
（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。民進黨籍立委徐富癸今天表示，屏東治水工程恐受重大影響，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台灣獅優秀會送暖 20弱勢生收大紅包
農曆春節將至，南投縣台灣獅優秀會二十五日結合埔里鎮公所舉辦名家揮毫迎新春活動，除邀多位書法名家現場揮毫寫春聯贈予參加民眾，提前向鄉親賀節，也致贈大埔里地區6所學校二十位品學兼優的學子每人一萬二千元獎學金，會長姚瑩紾表示，盼這筆獎助學金能幫助弱勢家庭減輕子女的就學負擔，也期許獲獎同學在學習之路持續向前邁進。不到一個月就是農曆春節，不少家戶已除舊佈新迎新年，台灣獅聯合總會、南投縣台灣獅優秀會結合埔里鎮公所，二十五日上午於埔里鎮藝文中心廣場舉辦名家揮毫贈春聯活動，邀請董倫吉、楊惠珍、李作政、黃麗鈺、黃貴鈺、林梅月等書法老師現場揮毫，不少民眾早早到場排隊索取喜愛的春聯、年畫，還有限量二百份新年掛飾DIY及教學，並贈送前總統蔡英文限量春聯，為民眾的居家環境添增喜氣。炫寬愛心教養家園 ...台灣新生報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
SGA也救不回！雷霆本季第十敗入袋 確定無緣73勝紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）奧克拉荷馬雷霆於 26 日在主場迎戰多倫多暴龍，最終以 101：103 遺憾吞敗，不僅 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
總預算僵局藍提「3對3辯論」 林濁水點名韓國瑜：若促成功在憲政
115年度中央政府總預算案遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審，日前行政院長卓榮泰喊出在國會辯論，在野黨則要求電視辯論，雙方再次僵持不下。對此，前立委林濁水認為，若能採取英國式的國會辯論將會是一大突破，他更點名立法院長韓國瑜若能盡力促成並建立制度，將來會「功在憲政」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
警攔違規車 駕駛竟加速逃逸6公里後撞店 狼狽落網
記者丘安／桃園報導 桃園中壢警方二十六日清晨在中壢區慈惠三街執行交通違規稽查勤務時，…中華日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
張競精準譯出美國戰略 方恩格：台北看得懂嗎？
美國五角大廈1月23日發布非機密版《2026國防戰略》（2026 NDS），戰略學者張競將其中兩段翻譯為中文，國際政治觀察家方恩格認為，張競的翻譯非常到位，台北這邊國安會、外交部與國安局，有人看得懂嗎？中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
民眾黨版軍購刪「台灣之盾、非紅供應鏈」 再露口風「明恐再封殺院版提案」
即時中心／徐子為報導總統賴清德提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，而行政院也提出國防特別條例，但至今藍白立委已多次在立法院程序委員會封殺政院版本，立院民眾黨團自提的軍購特別條例相關條文今（26）天曝光，白營版本的軍購規模僅4000億，草案內文並刪除院版提案原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞。黃國昌還預告，不管是政院版、民眾黨版，明天程委會應暫不會決定30日院會議程。民視 ・ 15 小時前 ・ 5則留言
超派！兩煞持棍猛砸中古車行 女店長尖叫逃命
桃園一家中古車行，女店長收到客人用臉書預約，說要看車，沒想到來看車的兩名男子，看車到一半，不僅出手攻擊店長，還拿出棍棒砸車， 一口氣將兩輛百萬名車砸的亂七八糟，擋風玻璃全碎裂。難道是被人惡意尋仇嗎？警方循線逮到兩名砸車嫌犯，他們供稱是覺得店家態度不佳，看不起南部人，才憤而砸車。 #預約看車#中古車行#棍棒砸車東森新聞影音 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
白營新北汐止內訌 黃守仕怒控抹黑 陳語倢：沒指名道姓
民眾黨新北第11選區，黨內初選上演「兩個女人的戰爭」，汐止區主任黃守仕週一發聲明，退出民眾黨黨內初選，她在聲明中指出，陳語倢在直播中影射、抹黑，陳語倢回應沒指名道姓感到遺憾，只是昌系人馬前後引爆提名角...華視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
不滿社區垃圾堆家門旁 住戶窗外「掛遺照」抗議｜#鏡新聞
台中西屯一處社區大樓，一樓的住戶竟然把媽媽的遺照掛在自家窗外，嚇壞不少鄰居。原來是住戶不滿，社區的垃圾子母車跟回收車都擺在自家的外牆旁，髒亂又吵雜，9年來多次和管委會互告，105年法院判社區敗訴，垃圾要離住家5公尺遠，但回收物仍擺在中庭，住戶才會氣得掛出遺照抗議。鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 336則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言