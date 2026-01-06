謝賢小49歲前女友現身 傳「收天價8088萬分手費」沒否認

謝賢7年前和女友CoCo分手。（圖／盧禕祺攝；張祐銘攝）

謝霆鋒的爸爸謝賢過去曾有一段爺孫戀，和小他49歲的上海素人女友CoCo交往多年，兩人分分合合，7年前才正式宣告分手。近日，港媒報導，CoCo罕見現身參加大陸網紅的自媒體節目，被問到兩人交往點滴、相戀主因，CoCo都侃侃而談，唯獨談到當年謝賢傳拿出2000萬港幣（約8088萬台幣）分手費感謝她的陪伴，CoCo沒有正面回應，對這個數字沒否認、也沒承認。

統整港媒報導，現年40歲的CoCo最近接受訪談，她穿一襲黑色低胸上衣，露出絕對領域，戴著垂掛式耳環，打扮非常貴氣。談到與謝賢的往日情，她首度澄清先前傳言稱兩人在夜店認識，CoCo解釋傳聞是錯的，兩人第一次見面是由朋友牽線，在上海一家咖啡廳認識，謝賢相當主動，兩人幾乎是一拍即合。

CoCo說，謝賢看來個性很酷、不拘小節，私下個性很溫暖、體貼、細心、有紳士風範，CoCo回憶過去常去酒吧，當時還是她男友的謝賢會提醒她說「妳回家太晚了，別人跟我說了……妳要注意一點，不要喝那麼多酒，女生喝醉了容易失態」，語氣非常溫柔，私下也幾乎不發脾氣，很注重女方心情。

傳聞謝賢當年反省不想浪費CoCo的青春，主動提出分手，坦言真的「力不從心」，還大方給出2000萬分手費，希望CoCo可以找尋自己人生的幸福，CoCo在節目中沒承認也沒否認，但她近年生活愜意，常常到世界各國趴趴走旅行，似乎用行動間接證實確實拿到一筆不小的分手費。而謝賢後來在《魯豫有約》承認，和CoCo交往時，「我3年沒有碰她」，再一起時只是為了吃飯、跳舞，排解內心寂寞而已。

