謝采吟跨年仿羊叫爆紅！〈羊咩咩〉魔性洗腦神曲網敲碗還要聽

【緯來新聞網】58歲台語創作歌手謝采吟在2025年12月31日於屏東縣東港跨年晚會演唱自創歌曲〈羊咩咩〉，其中模仿羊叫聲的橋段在現場引起迴響，並於社群平台迅速傳播，成為跨年活動期間的熱門話題。

這段表演片段在Instagram與Threads等平台大量轉載，引起使用者討論，謝采吟也因此被部分網友暱稱為「東港阿咩」。儘管起初因聲音效果受到關注，但觀眾進一步認識後，也對她的歌唱技巧與創作背景表達肯定。



謝采吟的子女透露，〈羊咩咩〉中的模仿聲音其實是母親兒時常用來娛樂家人的一種表演方式。她長期參與《超級紅人榜》等節目，持續精進唱功。由於唱片公司對其年齡存疑，最終決定以獨立製作方式完成歌曲錄音與發行。



該曲由家人協助完成創作與構思，最初完成時即引起親友情感共鳴。謝采吟爭取登台機會，最終於2025年末跨年演出時首次公開表演〈羊咩咩〉，對於演出後獲得的關注，謝采吟表示驚訝，並透過家人表示自己平時未接觸社群平台，但感謝所有觀眾的支持。她對能以音樂觸動不同世代聽眾表達感激之意。

