謝金晶右乳摸到3公分硬塊 台大穿刺檢查報告出爐

〔記者陽昕翰／台北報導〕已故秀場天王豬哥亮的愛女謝金晶驚傳健康亮紅燈，昨天受訪透露右乳冒出3公分的硬塊，緊急到台大醫院穿刺檢查。今天的報告終於出爐，她回應本報：「是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。」

謝金晶穿刺檢查報告為良性纖維腺瘤，須密切追蹤。(記者陳奕全攝)

謝金晶表示：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了，原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩！」未來謝金晶仍要持續追蹤回診，她說感謝大家幫我加油集氣，「大家一定要隨時注意自己的健康，祝福大家馬年康健福星照。」

