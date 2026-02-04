謝金晶右乳突摸到3公分硬塊 緊急赴醫院穿刺檢查報告出爐

謝金晶4日赴醫院看檢查報告。（豪記唱片提供）

已故秀場天王豬哥亮的愛女謝金晶日前透露某天早上突然發現右乳有硬塊，緊急赴醫院檢查才發現是3公分的大小，並做穿刺檢查，報告也在4日出爐，她表示，「是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。」

謝金晶謝謝身邊朋友關心，開心向大家報平安，「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了（原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩），今天報告出爐是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。」

她感謝大家幫她加油集氣，希望大家一定要隨時注意自己的健康，「祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」

