謝金晶右胸長3公分硬塊報告出爐！曝下一步規劃

【緯來新聞網】謝金晶昨（3日）隨著師姐龍千玉一同去春聯大街選購開運飾品，透露前陣子摸到右胸有硬塊，一照3公分長，結果是好是壞，今天報告終於出爐，開心回應：「是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。」

謝金晶腫瘤是良性！（圖／資料照，記者許方正攝）

謝金晶是已故秀場天王豬哥亮的愛女，個性一向正能量，近期健康亮紅燈，某天起床摸到右胸有硬塊，因腫塊約3公分大，得進一步做穿刺檢查。她笑說：「不好的話，我應該會立刻訂一張去歐洲的機票，我比較樂觀、心情比較重要，會正向心態去面對。」幸運的是一切都好。



謝金晶今天回應：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了，今天報告出爐是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。感謝大家幫我加油集氣，大家一定要隨時注意自己的健康，祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」

