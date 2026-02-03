謝金晶右胸驚現3公分腫塊！緊急就醫穿刺近況曝

豬哥亮愛女謝金晶某天早晨起床時，驚覺右邊胸部摸到硬硬的東西且感覺有點大顆，立刻前往台大醫院進行檢查。她3日與龍千玉、楊哲、陳淑萍一同逛春聯大街拜年時，透露自己的就醫狀況，特別呼籲大家要好好照顧身體。

謝金晶右邊胸部摸到硬硬的東西且感覺有點大顆，立刻前往台大醫院進行檢查。（圖／翻攝謝金晶Twinkling Ting臉書）

超音波檢查結果顯示，謝金晶右胸腫塊約有3公分大，醫師建議進一步進行穿刺檢查。她大讚台灣醫療效率極佳，表示自己答應檢查後，醫師立刻替她安排隔天穿刺，整個過程非常順利，報告預計隔日出爐。穿刺過程中，謝金晶接受局部麻醉，她坦言看到針跟筷子一樣粗時內心確實被嚇到，但實際進行時卻一點感覺都沒有。

對於病情，樂觀的謝金晶抱持正向心態。（圖／翻攝謝金晶Twinkling Ting臉書）

對於病情，樂觀的謝金晶抱持正向心態，告訴自己一定沒事，她認為心情對病情也有幫助。朋友詢問她若結果不好會怎麼樣，她笑著回應「那會先訂1張歐洲的機票」，展現豁達態度。

謝金晶（右）3日逛春聯大街拜年。（圖／翻攝謝金晶Twinkling Ting臉書）

另外，謝金晶也透露阿嬤的健康狀況。阿嬤前陣子因高燒送醫，半年來一直覺得胃部不適，照完胃鏡檢查一切正常，後來才發現是膽的問題。年事已高的阿嬤不想開刀，目前已先裝設引流管以降低發炎指數，上週已經拔掉引流管出院，是否需要開刀還在評估中。

