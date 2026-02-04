謝金晶右胸3公分腫塊檢驗報告出爐 曝關鍵半年：變大就要手術

謝金晶勤接尾牙。翻攝謝金晶臉書



40歲謝金晶昨（2╱3）透露右胸照出3公分大腫塊，緊急做乳房超音波和穿刺，好友問她「有想過如果不好怎麼辦」？她回：「我可能會先訂1張去歐洲的機票吧！」今報告出爐，她報平安地說：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了。」

謝金晶日前因摸到右邊的胸部有硬硬的東西，緊急到醫院檢查，照超音波後，醫生對她說：「妳這有點大喔，3公分。」接著安排她做穿刺，昨她自認個性樂觀，心態很正向，「我是覺得我沒事啦」！

今檢查報告出爐，謝金晶透露：「是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤1次，若半年內有變大的話就要手術切除。」她也感謝大家幫忙加油集氣，並提醒：「大家一定要隨時注意自己的健康，祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」

