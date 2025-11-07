謝金晶洩豬哥亮歌廳秀計畫！竟爆料「爸爸還活著」 綜藝大咖都到齊了

四季線上／陳軒泓 報導

「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，網路上也常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，日前女兒謝金晶上節目竟脫口表示，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，一番話引發現場激烈討論。

謝金晶爆豬哥亮忙新歌廳秀 真相全場驚（圖／公視台語台提供）

謝金晶在《Talk Talk秀台語2》中大談家務事，網路上流傳爸爸仍在世的諸多猜測，謝金晶順著網友的言論，笑說豬哥亮的確還活著，接著表示：「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，她還點名詢問在場藝人許效舜、浩子、Sandy、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。

廣告 廣告

謝金晶分享豬哥亮風流史，揭秘娶四妻真相（圖／翻攝謝金晶Twinkling Ting 臉書）

談起已逝的爸爸豬哥亮，謝金晶笑虧他的一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。

【看更多】

豬哥亮離世8年！謝金晶淚謝出道有他 上《冰冰Show》哽咽飆唱惹哭全場

陳孟賢一家人節目合體！兄弟好歌喉遺傳媽媽 他自稱「全球巨星」被虧慘

胡瓜自稱媽祖乾兒子！主持大開「地獄玩笑」下秒成遊戲苦主 他喊：不公平！

【FastTV飛速看】經典綜藝《豬哥會社》線上馬拉松直播👉立即前往

謝金晶演唱〈我的爸爸〉思念豬哥亮，歌聲感動全場▶️《超級冰冰Show》精彩回顧





更多四季線上報導

洪都拉斯忙拍《豆腐媽媽》傳體內亮燈！ 自爆「身體有變化」引粉絲關切

《冰冰Show》女星怒飆白冰冰！錄影到一半突嗆「罵三小」 火爆場面公開了

爆笑《放飛旅行團》連6天票房奪冠 姜河那驚爆：沒打算一輩子演戲