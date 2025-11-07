謝金晶洩豬哥亮歌廳秀計畫！竟爆料「爸爸還活著」 綜藝大咖都到齊了
四季線上／陳軒泓 報導
「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，網路上也常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，日前女兒謝金晶上節目竟脫口表示，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，一番話引發現場激烈討論。
謝金晶在《Talk Talk秀台語2》中大談家務事，網路上流傳爸爸仍在世的諸多猜測，謝金晶順著網友的言論，笑說豬哥亮的確還活著，接著表示：「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，她還點名詢問在場藝人許效舜、浩子、Sandy、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。
談起已逝的爸爸豬哥亮，謝金晶笑虧他的一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。
