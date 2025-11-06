謝金晶稱「豬哥亮還在主持歌廳秀」 主秀是高凌風「現在缺來賓」

許效舜（左起）、Sandy、視網膜、許豪平、浩子為本週《Talk Talk秀台語》帶來精彩不間斷的表演節目。公視台語台提供

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，《Talk Talk秀台語》第二季本週五（7日）邀請視網膜擔任節目評審。「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他已離開的事實，參賽的謝金晶則說，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，一番話引發現場激烈討論。

《Talk Talk秀台語2》錄影現場熱鬧非凡，參賽者與評審互動笑聲不斷。公視台語台提供

本週主題「家己的煩惱家己清」，歌手謝金晶提到已逝的爸爸豬哥亮，笑虧他一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。

廣告 廣告

Sandy（左起）、呂文婉、視網膜、浩子。呂文婉口誤喊視網膜爲「白內障」引發全場爆笑。公視台語台提供

豬哥亮過世8年多，網路上常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，謝金晶順著網路上的猜測，笑言豬哥亮的確還活著，「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓。」接著點名詢問許效舜、浩子、Sandy、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。

《Talk Talk秀台語2》謝金晶笑曝豬哥亮風流史 揭秘娶四妻真相。公視台語台提供



回到原文

更多鏡報報導

楊祐寧「霸凌菜鳥」畫面曝光 掐下巴、強吻全都來！認了：要讓他心生畏懼

《最強的身體》首位冠軍將出爐！ 「金鐘男星」坐鎮主播台以選手視角解析

黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐