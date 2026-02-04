謝金晶突長「1詭異硬塊」！醫曝：9成女性可能出現

生活中心／綜合報導



天王豬哥亮愛女謝金晶日前出席活動時突然透露，右胸摸到一顆明顯變大的硬塊，檢查後約有3公分，立刻安排乳房穿刺檢查，引發不少粉絲擔心。她過去健檢時就曾發現小型纖維瘤，原本只有約0.5公分，沒想到這次竟明顯長大，所幸最新檢查結果出爐，證實為良性纖維瘤，醫師建議每半年追蹤觀察，若再持續增大才需考慮手術處理，謝金晶也親自報平安，笑說原本還想如果結果不好就飛去歐洲放鬆心情。









謝金晶3公分硬塊曝！醫師揭台灣女性罹癌風險，這個時間不可少

謝金晶最新檢查結果出爐，證實為良性纖維瘤。（圖／翻攝自謝金晶臉書）

謝金晶日前透露自己到醫院做超音波，被告知右胸硬塊「約3公分大」，並被醫生安排穿刺檢查。對此，台安醫院指出，纖維腺瘤常見於15到35歲年輕女性，多半無痛感，屬於良性腫瘤，惡化機率低；而超過9成女性一生中可能出現纖維囊腫變化，常發生在30到50歲，通常為雙側或多顆出現，經期前容易腫脹疼痛，月經結束後則會縮小，懷孕與哺乳期間也可能改善。醫師提醒，若囊腫超過1公分或造成不適，通常會以細針抽吸處理，僅在有疑慮時才進一步手術檢查。

事實上，超過9成女性一生中可能出現纖維囊腫變化，常發生在30到50歲。（示意圖／民視新聞資料照）

根據相關統計指出，若女性出現纖維囊腫同時伴隨非典型上皮增生，罹患乳癌的風險將明顯高於一般人，因此醫師建議養成每月進行乳房自我檢查的習慣，並定期回醫院追蹤，檢查時間以月經結束後第5至7天為佳，停經後的婦女則可自行選擇固定日期進行。國健署也提醒，乳癌目前已成為台灣女性最常見的癌症，但若能及早發現，5年存活率幾乎可達百分百，40至74歲女性每兩年可免費接受一次乳房X光攝影檢查，把握篩檢機會有助於降低風險。

原文出處：豬哥亮愛女謝金晶右胸突長「1詭異硬塊」！醫曝：超過9成女性可能出現

