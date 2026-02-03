謝金晶胸部冒3公分腫塊 「大家幫我祈禱」

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲逛春聯大街迎馬年。豪記唱片提供



謝金晶昨（2╱3）與龍千玉、楊哲、陳淑萍逛春聯大街，她透露阿嬤日前急性膽發炎剛出院，她因在醫院留宿照顧阿嬤，累到感冒又閃到腰，沒想到右胸照出3公分大腫塊，今檢驗報告會出來，龍千玉則在一旁安慰：「一定沒事，這是吸引力法則。」

40歲的謝金晶透露：「我突然間有1天醒來就摸到我右邊的胸部有硬硬的東西，有一點大顆。」照超音波後，醫生對她說：「妳這有點大喔，3公分。」接著醫生安排她做穿刺，「我真的覺得台灣醫療超讚的，當天掛了號，他說我幫我安排明天，所以我才連去了2天」。



做完乳房超音波和穿刺後，謝金晶就等報告出爐，雖說「大家幫我祈禱好不好」，但她表示心態很正向，透露好友問她「有想過如果不好怎麼辦」？她回：「我可能會先訂1張去歐洲的機票吧！」接著表示：「因為我的個性比較樂觀，我會覺得心情也很重要，不管你是健康還是生活上、健康上遇到問題，就是要用正向的心態去面對，心情會影響病情，但我是覺得我沒事啦！」

尾牙滿檔的謝金晶分享今年過年準備把家裡好好布置一番，「希望將我跟阿嬤 2個病號，隨著馬年到，病氣馬上消除」。而大年初六她將去日本滑雪，元宵再回台開工。

對於馬年的許，謝金晶希望新專輯趕快誕生，她也分享招財撇步，「今年的2月4日為立春，自己都有習慣在立春選適合自己的吉時，將錢存進戶頭，象徵著財運滿滿入袋的好兆頭」。

