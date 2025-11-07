謝金晶跟風「豬哥亮還活著」梗！ 笑曝爸爸娶4妻原因

「秀場天王」豬哥亮2017年因大腸癌病逝，享壽70歲，至今8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實。對此，其愛女謝金晶近日在節目《Talk Talk秀台語》開玩笑表示，父親現在忙於準備新的歌廳秀，幽默回應稱「豬哥亮還活著」的網路迷因。

豬哥亮（右）2017年因大腸癌病逝。（圖／翻攝自謝金晶臉書）

謝金晶參與了《Talk Talk秀台語》的主題「家己的煩惱家己清」，提到已逝的豬哥亮，笑虧他一生都在研究數學，甚至因此「出國深造」20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，接著笑稱「就連老婆也是一次就娶了4位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦。」

謝金晶笑曝豬哥亮風流史，揭秘娶4妻真相。（圖／公視台語台提供）

豬哥亮過世8年多，網路上常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，謝金晶順著網路上的活派梗，開玩笑地說豬哥亮還活著，「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，接著點名詢問許效舜、浩子、Sandy吳姍儒、黃豪平是否有意願參加，讓4人嚇到結巴。

另外，提到家中讓人煩惱的成員，Sandy忍不住抱怨父親吳宗憲總因為天馬行空的新創意、出乎意料的舉動讓大家招架不住。她提到，就讀國中3年期間都未向任何同學透露「爸爸就是吳宗憲」，直到對方無預警出現在畢業典禮上，「我上台時就看到我爸站在頒獎台上，說要頒發畢業證書給我，當時校長甚至還站在他的身後」，直呼很彆扭。

浩子也分享，有次帶兒子上學，同學們看到他時都興奮地問兒子「浩子是你爸爸嗎？」沒想到害羞的兒子竟當眾否認，「沒有！他是我叔叔。」讓他相當錯愕。

