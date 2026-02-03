謝金晶驚爆右胸摸到硬塊！急去台大醫院檢查 樂觀面對：我會沒事的

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

豬哥亮愛女謝金晶近期在社群透露，自己連續2天因為身體不適就醫。今（3）日她與龍千玉、楊哲與陳淑萍一同逛春聯大街後出席記者會時談及此事，表示自己有一天早上突然摸到自己的右胸有一顆滿大的硬塊，因此改緊去台大醫院檢查。

謝金晶、龍千玉、楊哲與陳淑萍今（3）日一同逛春聯大街。（圖／豪記唱片提供）

謝金晶透露，做完初步超音波檢查後發現這個硬塊大約3公分，醫師當下也直接詢問她要不要做穿刺，但當下自己腦筋一片空白，心裡也還有些緊張，而在做好決定後，就被安排隔天做檢查，讓她完全沒時間做心理，所幸檢查過程中沒有什麼感覺。接著，她提到，報告明天就會出爐，雖然她對於檢查結果相當樂觀，但若事與願違她也會以樂觀的態度應對，更直言自己會立刻訂一張去歐洲的機票，「我這個人個性比較樂觀 ，我會覺得心情很重要，所以不管健康還是生活上遇到任何問題，都會用正向的心態去面對。」最後信心喊話：「我會沒事的！」

此外，目前正忙著準備4月人生首場個唱的龍千玉表示，今年過年開始會閉關在家中，準備演唱會。這段時間她便開始養身，同時更加注意身體發出的警訊。最近她也替地請了營養師把關自己的飲食，因此才知道她過往飲食過於清淡。

而芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，而新專輯呼應著現實人生，楊哲搶先分享愛的結晶，苦等6年的「芒果營運中心」申請終於過關，即將動工，夏天可望關啟使用。提到過年，楊哲分享，每年家裡都是很重視過年的，傳統的儀式一樣都不能缺少，我是很認真的看待過農曆年，但日前82歲高齡母親跌倒住院，這次比較嚴重，可能短期無法出院，因此今年過年要在醫院照顧母親，大年初二開始一連串在家鄉屏東與南部演出等等，今年過年無法隆重的過，母親的健康最重要。

至於擁有「仙女姐姐」封號的陳淑萍近日則忙著尾牙演出，過年前通告滿滿。她分享，每年固定點光明燈與安太歲，很重視圍爐，自己會挑選春聯，我在意吉祥的字句，圖案則不是首選。談到對於馬年的計畫期許，陳淑萍表示，媽媽前年腳動手術，希望今年能帶著媽媽到日本走走，計畫到名景立山黑部旅遊，圓媽媽的夢想，也期望新專輯能順利完工推出。





