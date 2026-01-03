謝金晶高齡嬤深夜掛急診！突高燒「發抖無力險昏厥」最新病況曝光

記者徐珮華／綜合報導

豬哥亮愛女、謝金燕同父異母妹妹謝金晶，今（3）日凌晨透露阿嬤突然高燒至40度，緊急送醫掛急診，初步檢查後發現各項指數都偏高。稍早她更新病況，表示阿嬤經過一連串檢查後，確定是膽囊炎與膽道阻塞，所幸目前已有病房暫住觀察，也已順利退燒。

謝金晶經常在社群平台分享日常生活。（圖／翻攝自謝金晶IG）

謝金晶透過社群平台還原事發經過，透露阿嬤凌晨突然全身發抖無力、甚至險些昏厥，讓她嚇得立刻叫救護車送醫，坐在副駕駛座驚慌到腦袋一片空白。阿嬤抵達醫院後接受多項檢查，插滿管線的模樣讓她心疼不已，「阿嬤真的好勇敢，從頭到尾都沒有喊一聲痛。」

廣告 廣告

謝金晶公開阿嬤病榻照。（圖／翻攝自謝金晶IG）

謝金晶公開阿嬤病榻照。（圖／翻攝自謝金晶IG）

謝金晶也分享緊握阿嬤手的照片，表示對方在接受膽囊引流與消炎治療後已退燒。她以這段經歷呼籲外界，若出現胃部不適卻檢查不出原因，應留意是否與膽有關係，以免延誤治療；文末她則感謝醫護人員協助，也祈禱阿嬤治療順利，早日康復。

更多三立新聞網報導

黃明志撇命案全面復工！「5大咖歌手」無畏風波力挺 超狂陣容曝光

百萬YTR升格二寶爸！啾啾鞋「喜訊藏1年」才公開 曝愛女暖心舉動

蔡依林熬夜出事了！演唱會開場前急做1事 自爆「最愛道具」是這個

謝京穎公布雙胞胎性別！與張書偉都猜錯 戳破氣球「驚訝反應全被拍」

