謝金晶85歲阿嬤突發高燒送急診 她心疼曝病況盼外界幫集氣

謝金晶阿嬤突發高燒送急診。（圖／豪記唱片提供、翻攝自謝金晶IG）

「秀場天王」豬哥亮、女星謝金燕同父異母妹妹謝金晶，3 日凌晨在 IG 限動透露，高齡85歲的阿嬤因突發高燒緊急送醫，情況來得相當突然，讓她一度慌了手腳。她形容這是人生第一次搭救護車，坐在副駕時腦中一片空白，只聽見救護車警示聲不斷，心情相當焦急不安。抵達醫院後，阿嬤立刻接受一連串檢查，最終確診為膽囊炎合併膽道阻塞，謝金晶也發文懇請外界幫忙為阿嬤集氣祈福。

謝金晶在 IG 限動中進一步分享，透露阿嬤身體突然不適，緊急送醫時讓她一時無法冷靜思考。她回憶，由於老人家血管較深，醫護人員打了三針才成功抽血，但阿嬤過程中始終沒有喊痛，讓她既心疼又敬佩。初步檢查顯示，阿嬤高燒一度達 40 度，多項指數偏高，當晚需留在急診室觀察。儘管身心俱疲，謝金晶仍表示，只要阿嬤能早日康復，一切辛苦都值得，也特別感謝救護車人員與急診醫護的即時協助。

謝金晶希望大家可以幫阿嬤集氣。（圖／翻攝自謝金晶IG）

幾個小時後，謝金晶再度更新近況，透露經過更詳細的檢查後，醫師確診阿嬤為膽囊炎合併膽道阻塞。所幸病情逐漸穩定，中午便順利安排入住病房，並接受膽囊引流與消炎治療，體溫也慢慢下降，讓家屬總算稍稍放下心中大石。

豬哥亮和女兒謝金晶。（圖／中時資料照）

謝金晶也藉由這次經歷提醒大家，若出現胃部不適卻檢查不出問題，務必留意是否與膽囊或膽道相關，以免延誤治療時機。文末她再次感謝辛苦的醫護人員，並懇請外界為阿嬤祈福集氣，希望治療過程一切順利，能早日康復出院、平安返家。

