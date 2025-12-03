謝金河大爆料！台股憑什麼衝3萬點？秘密藏在沈榮津「那碗滷肉飯」

財經中心／師瑞德報導

2019年12月2日這一天，或許對台灣經濟而言，是一個不容忽視的轉捩點。當年在臉書上一則關於「滷肉飯」的貼文，如今看來，成為政策轉向、民間信心重建的起點。財信傳媒董事長謝金河透過社群媒體回顧此事，以「扭轉台灣命運轉折點的這一天」為題，揭開一段政策與民意對話的歷史縮影。

謝金河表示，2019年台灣正處於中美貿易戰、全球供應鏈重組的關鍵時刻，政府積極推動台商回流投資計畫，但當時的社會氛圍並不友善，甚至遭遇強烈質疑。在當時擔任經濟部長的沈榮津，正面對來自國會的高度壓力與民意的不信任。

廣告 廣告

其中一場爭論引爆點，來自時任國民黨立法院黨團總召、現任富邦金控副董事長曾銘宗，他在立法院質詢時直指「台商回台投資金額為零」，質詢對象包括當時的常務次長林全能與政務次長王美花，政府官員面對質疑努力澄清，但民眾似乎無法感受到具體的成效。

面對質疑與溝通落差，沈榮津詢問謝金河該如何讓政策「講人話」，讓民眾能理解台商回台面臨的實際困難與政策支援的努力。謝金河給出一個具象的建議，用一碗滷肉飯來比喻整個回台投資環節：米飯代表土地取得、滷肉象徵人力資源、紅蔥頭比喻融資條件、瓦斯象徵水電資源，而碗筷則是稅制與行政效率。

這場別開生面的「滷肉飯政策簡報」最終沒有選擇在攝影棚內拍攝，而是選在台北羅斯福路上的中小企業處，沈榮津當場與謝金河一同吃滷肉飯、講政策，錄製了一段不直播、但極具真實感的影片。謝金河回憶，那是沈榮津的第一次鏡頭演出，他笑稱這是部長的「處女秀」，過程中還安慰他若錄得不好可以重來。

這段影片不僅成功將複雜政策以生活語言傳達出去，更大幅提振了沈榮津與經濟部團隊的士氣。之後，沈部長隨即推動成立「台商回台事務所」，設立單一窗口，專責協助廠商解決土地、水電、人力與資金等問題，讓投資不再卡關。

回想當時情境，台商回台仍屬敏感議題，許多企業出於政治與社會壓力，不敢公開公司名稱，新聞報導中常以「A公司」、「B公司」代稱。但隨著政策推動、成果顯現，產業信心逐步恢復。當廣達電子決定大手筆買下華亞科技園區土地後，首度公開表態力挺政府政策，自此掀起企業紛紛掛名支持的風潮。這波台商回流潮，也就此從低調過渡到全面公開，形成政策與產業雙向互動的正向循環。

回顧台股歷史，1990年2月16日，台股曾衝上12682點，之後橫盤將近三十年，直至2020年7月8日才再度突破這個歷史高點。謝金河直言，如今台股一路走升至逼近30000點，背後有多重結構力量推動，其中台商回台投資無疑是最重要的引擎之一。

根據經濟部數據，截至目前已有1693家台商回台，累計投資金額達2.5572兆元，並創造超過16萬個就業機會。這不僅反映政策推行的成效，也顯示產業對於台灣投資環境的信任度正在回溫。

謝金河在文章最後提到，當年那碗滷肉飯，也許只是一段政策溝通的起點，但若回頭看，或許正是影響台灣命運的重要時刻之一。他以略帶莞爾的語氣寫道：「看到沈榮津部長的處女秀，我忍不住覺得莞爾，這可能也是台灣命運的一次重要轉捩點。」

2019年12月2日，謝金河與經濟部長沈榮津共吃滷肉飯，用米、滷肉與紅蔥頭比喻土地、人力與融資，成功推動台商回台政策。當年飽受質疑的「三大方案」，如今創造逾2.5兆投資、16萬就業，被視為台灣經濟命運的轉折點。 （圖／翻攝自謝金河臉書）

2019年12月2日，謝金河與經濟部長沈榮津共吃滷肉飯，用米、滷肉與紅蔥頭比喻土地、人力與融資，成功推動台商回台政策。當年飽受質疑的「三大方案」，如今創造逾2.5兆投資、16萬就業，被視為台灣經濟命運的轉折點。 （圖／翻攝自謝金河臉書）

更多三立新聞網報導

開盤／一開盤就開噴！漲逾240點 中小型股更敢飆！

LINE Pay Money來了！3步驟輕鬆升級「免重綁卡」 下午3點開搶優惠！

不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！

馬拉松變現！On昂跑首度辦夜跑嘉年華 卡位賽道經濟圈

