謝金河示警黃仁勳中國夢：鑽石恐變白菜價
[NOWnews今日新聞] AI巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，近期頻繁與美國川普政府官員會晤，商討AI晶片出口管制事宜，持續試圖爭取出口晶片至中國的可能。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，黃仁勳大作中國夢，始終認為中國是不可或缺的市場，可是當中國以舉國之力發展晶片，形同要與輝達宣戰了但黃仁勳還在努力幫忙培訓中國企業，未來恐再次上演彎道超車，輝達若跑得不夠快，「很快會從鑽石價格變成白菜價錢」。
謝金河今（6）日在臉書以「當輝達的中國夢對上中國的彎道超車」為題發文，指出輝市值達到5兆美元後，似乎碰到大瓶頸。一來是投資1000億美元重壓的Open AI遇到Google gemini3的強力挑戰，二來是黃仁勳大作中國夢，認為中國是不可或缺的市場，力勸川普要把先前的晶片管制措施取消，「甚至他說出中國在AI賽道上已經超越美國，後來他改口說美國仍領先一納米，最近他又示警中國在推動AI版一帶一路的決定」。
謝金河表示，從這些發言可以看出黃仁勳面對中國傾國家之力發展AI的不安，假如黃仁勳的「中國AI超過美國」的命題為真，那麼市值會登上5兆美元的可能是阿里巴巴或騰訊，屆時輝達可能和現在的阿里巴巴角色互換。
謝金河強調，中國很擅長彎道超車，一個大趨勢的產業形成，中國政府會不顧一切全力砸錢，然後整個國家的企業都投入這個賽道，施重金補貼。謝金河進一步以特斯拉為例，2017年李強爭取特斯拉，給馬斯克200億美元的幾乎零息貸款，又無償給了大片土地，條件是技術移轉和供應鏈100％在中國，「到今天回頭看，中國新能源車企數百家，產能逾2000萬輛，特斯拉在中國全面敗退」。
謝金河表示，這次中國全力發展國產晶片，從華為，寒武紀，這兩天摩爾線程登上新創版，百度的百度崑崙芯也將上市，加上先前上市的沐㬢股份，中國GPU四大天王國家隊已經在國家支持下全力對輝達宣戰，「而黃仁勳仍然努力培訓中國國家隊」。
謝金河指出，最近五角大廈把光纖的中際旭創，新易盛列入實體清單，「其實這兩家都是輝達培飬的，中際旭創從25.36漲到558元人民幣，新易盛從20漲到433元人民幣，先前的勝宏科技從12.44漲到355元人民幣，背後都有輝達」。
謝金河最後結論，「當中國國家隊全力使力，很多原來很珍貴的產品很快會從鑽石價格變成白菜價錢，黃仁勳如果沒有修好中國夢的習題，接下來每一步都是挑戰！老黃永遠要記得在賽道上奔馳，跑得快，不要被對手追上！這才是輝達最核心的價值」。
