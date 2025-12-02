謝金河點名「這2檔」像明燈！傳統工具機產業卻創造傳奇

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 半導體測試分類機大廠鴻勁在11月的最後一個交易日上市，股價最高到3024元，收盤3000元，市值5397億元，創下台北股市開市以來的歷史紀錄。財信傳媒董事長謝金河指出，台灣上市公司市值排行今年出現許多新面孔，他也提到，除了鴻勁之外，還有另一檔傳統工具機產業出身的公司同樣創造傳奇，像燈塔般給大家明燈。

謝金河表示，鴻勁一掛牌，立刻成為市值第15大企業，而且幾乎追上聯電，很多人都還來不及認識鴻勁，還有很多人以為鴻勁也是鴻家軍的成員，其實鴻勁和鴻海一點關係也沒有。

廣告 廣告

謝金河細數，今年台灣上市公司排行榜出現一些新面孔，日月光跑到第7，緯穎11，智邦科技13，聯電14，現在鴻勁15，後面是台光電16，奇鋐17，鴻勁上市第一天市值就衝到第15，而且，投資人參加競標，抽籤，凍結的資金超過3000億元，都創下股市新紀錄。

謝金河指出，鴻勁的主要產品是連結測試機後面的測試分類機，及SLT溫控，在Ai時代，鴻勁像愛德萬，泰瑞達，扮演著重要角色。今年前10月鴻勁營收239.16億元，前三季淨利86.51億元，Eps53.54元，非常嚇人，伴隨而來的是令人瞠目結舌的高股價。

謝金河回溯，其實鴻勁也是傳統工具機產業出身，鴻勁的工廠在台中市大雅路的巷內，一家不起眼的工具機業者，上市首日市值幾乎追上聯電，這是很不可思議的事。帶領鴻勁的董事長謝旼達一身工作服，他置身在工廠機台旁，恐怕沒有人知道他是老闆。

謝金河坦言，自己對台灣技術底的老闆領導的企業一直非常尊敬，除了鴻勁，趙宗信董事長領導的健策也是這樣！有一次自己問趙董事長，平常有什麼嗜好？他說研究機台。健策生產均熱片，股價從50元漲到2965元市值超過4000億元。

最後，謝金河強調，他們都是傳統工具機產業出身，卻能從研發精益求精，創造令人意想不到的傳奇。很多傳統工具機業者都坐在公司嘆氣，其實健策，鴻勁像燈塔般給大家明燈，只有在技術上奮力精進才是發展的正道！

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》電子權值帶頭衝 大盤漲逾300點！鴻海通吃NVIDIA、Google大單

AI 吃下所有產業！一文看懂2026全球科技版圖與十大關鍵趨勢