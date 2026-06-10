謝金河點名5大看空名人：極端預測通常錯！

▲財信傳媒董事長謝金河點名全球五大知名空頭名人，但最後「極端預測通常都是錯的。」（圖／記者葉政勳攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近期美股、台股劇烈波動，幾乎每日都上演上衝下洗、坐雲霄飛車的瘋狂行情，財信傳媒董事長謝金河表示，這兩天全球股市忽而大跌、又忽而大漲，而這之中就會有不少人站出來看空前景，例如全球五大知名空頭名人，最後「極端預測通常都是錯的。」

投資關鍵：有紀律判斷、對基本面深沉研究

謝金河近日在臉書發文指出，這兩天股市讓置身其中的投資人心情也跟著七上八下！但看到沈萬鈞的一段話，覺得很受用，他說：真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險，投資決勝的關鍵是誰對基本面的深沈研究和理解，才是贏家和輸家的分水嶺。

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謝金河表示，他自己過去幾十年來，就一直很注意國際大師的看法，但他發現，很多國際知名的大師級人物都憑感覺做預測。例如，空頭大師魯比尼在2021年就大膽預測：美國及全球經濟將進入漫長且惡劣的調整，直到2023年，魯比尼從來沒有看好世界經濟，這是末日博士的本色。

另一個是過世不久的Mark Mobias，他是新興市場的教父，親眼目睹他在1997年把他操作的基金全部B股清倉，那時上海B股指數21點，他正好賣到最低。這些年，他非常看壞虛擬貨幣，他預測比特幣會跌到10000美元，既會跌破1萬美元，也會跌到5000美元！「他會不會對？我們只能繼續看下去！」

而努力和川普合影的日裔美籍作家羅伯特清崎，他的「富爸爸，窮爸爸」讓他成為暢銷書作家。但他每年都說史上最大的股市崩盤，最後一次是2025年，他努力看空，愈講愈激烈。

謝金河說，還有一位商品大師吉姆羅傑斯，他一輩子只看對過一次商品行情，「他曾經當面告訴我，油價會長期站穩在300美元以上。他是中國的大好友，培養女兒學中文，大力看衰美國，這是他20年的本色。」

與其相信誰 不如努力做功課

最後一位，是最近努力唱衰AI的是大賣空作者Michael Burry。但謝金河直言，超微董事長蘇姿丰說AI有如棒球打到第三局，國巨董事長陳泰銘說是二局半，「你該相信誰？不如努力做功課！」

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