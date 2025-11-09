謝金河：台積電進入魏哲家時代、台積電愈強台灣會愈好

2025年台積電運動會，魏哲家。李政龍攝



一年一度的台積電運動會圓滿落幕，今年迎來超級巨星輝達執行長黃仁勳，財訊傳媒董事長謝金河表示，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從1兆美元到1.5兆美元以上，市值，淨利都出現很大變化，台積電真正進入魏哲家時代！

謝金河指出，這次黃仁勳去了永康的劉家莊和莉莉水果店都爆紅！黃仁勳再度強調沒有台積電就沒有輝達！魏哲家也透露黃仁勳此行是來要更多的產能，這都顯示台積電未來遠景值得期待。

回頭看2024年的台積電運動會，每年都會參加的創辦人張忠謀今年身體不舒服，沒有能來參加運動會！去年的張忠謀走進會場接受大家的歡呼，看起來身體已經不像先前那麼靈活。不過張忠謀在致詞時表示，全球化，世界貿易自由已死！台積電是兵家必爭之地，只有靠技術領先才能贏得晶片大戰！這些話今天都適用。

廣告 廣告

去年此時，魏哲家也告訴大家：未來五年台積電會好到爆，Ai的需求才要開始！侯永清副總也預告半導體的黃金時代降臨，2030年產值上看一兆美元。

去年此時，台積電股價最高到1050，這次到1520元，ADR約212美元，現在最高到311.37美元。去年第三季台積電淨收3252.6億元，今年第三季是4523.02億元。這只是一年的變化，市值，淨利都出現很大變化。還有一個是台積電真正進入魏哲家時代！

謝金河分析，台積電市值從25兆左右拉升至38.9兆台幣，ADR從1兆美元到1.5兆美元以上。明年此時，希望張創辦人仍然身體健康，台積電再上一層樓，台積電愈強，台灣會更好！

更多太報報導

美政府關門現轉機 法人：Q3財報上修潮和做夢行情、台股震盪盤堅再向上

AI泡沫化警報美股聰明錢悄然離場? 投資長：明年還有末日狂歡可體驗

AI 時代產業鏈重構法治政策挑戰！升級「Made with Taiwan」成解方