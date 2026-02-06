謝金河：高市早苗不畏挑戰、翻轉政治冷感

▲日本首相高市早苗，5日於官邸與台積電董事長魏哲家會晤。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

[NOWnews今日新聞] 日本將於2月8日舉行眾議院選舉，外界高度關注首相高市早苗，能否順利奪回國會掌控權，不只美國總統川普（Donald Trump）在大選前夕公開於自家社群平台發文力挺，台積電董事長魏哲家5日也與高市會晤，商談台積電熊本二廠前進3奈米一事，為高市政府注入一劑利多政績的強心針。財信傳媒董事長謝金河也認為，魏哲家此次赴日堪稱「神來一筆」，並大讚高市早苗不畏挑戰的精神，成功翻轉日本社會的政治冷感。

謝金河5日晚間在臉書發文，標題就是高市早苗曾在造勢場合喊出的口號：「不挑戰的國家，沒有未來！」而魏哲家在日本選情進入倒數之際赴日，宣布熊本廠將進行3奈米量產，象徵台灣對日本遞出真誠的情誼，讓高市早苗的感動溢於言表。

謝金河指出，這次高市早苗提前解散國會，不少媒體報導都傾向負面，但高市仍勇於接受挑戰，甚至不惜以自身去留為賭注，讓從未如此關注日本選舉的他，也受到高市能量影響。

謝金河表示，高市在街頭造勢時，手中沒有演講稿，也沒有行禮如儀的照本宣科，而是發自內心暢談政策理念，她在幾乎每個造勢場合都強調國家安全與經濟安全，比如很多科技創新都是日本發明，但量產則是別人，過去是半導體大國的日本，如今也只留下供應鏈，未來她希望增加投資，提升企業獲利，公司也多繳稅，好讓政府可以做更多事，人民所得亦有所提升。

謝金河認為，高市早苗告訴人民清晰的國家方向，還有不輕易妥協的改革意志力，面對中國不斷製造恐懼與威脅，正好更襯托她的堅忍不拔，人氣步步高升，正如高市在某造勢場合喊出的：「不挑戰的國家，沒有未來！」過去幾十年，日本民眾對政治相當冷感，投票率也很低，這次已然被高市翻轉。

