謝金燕代言染髮劑約滿仍遭用肖像 廠商判賠260萬

藝人謝金燕先前和國內的染髮劑品牌簽約代言，合約在去年期滿，但謝金燕發現廠商依然販售印有她肖像的產品，甚至將產品賣到未授權的馬來西亞地區，雖然廠商發道歉聲明，但謝金燕不買單，告上法院，判決出爐，一審廠商判賠260萬元，全案仍可上訴。

頂著一頭烏黑秀髮，在鏡頭前展露好身材，姐姐謝金燕先前因為染髮劑代言爭議，和廠商撕破臉，雙方告上法院，如今判決結果出爐，北院判廠商須賠260萬元。

藝人謝金燕：「跟我來練舞功我來去無影蹤。」

謝金燕2023年簽約代言染髮劑，去年2月合約期滿，說好最慢2個月緩衝期後，廠商須將她代言的影片照片下架，但到了7月，廠商卻續用她的肖像代言銷售，甚至還在網路上抹黑她，即便廠商發聲明致歉，承認肖像商品回收不完全，是管理上有疏失，但謝金燕認為就是蓄意違法使用，因此要求對方賠償經紀公司840萬元，謝金燕個人肖像權損害250萬元，另外針對抹黑部分再求償250萬。

藝人謝金燕控訴合約期滿肖像仍被廠商使用，甚至商品還被賣到非約定代言的馬來西亞地區，因此氣得提告廠商，但廠商也反控，謝金燕未履約完畢，雙方因此對簿公堂。

廠商聲稱說好拍4支廣告，但謝金燕卻沒在期限內交出最後一支，導致另登廣告後損失3385萬多元，並控訴謝金燕在網路公開不實言論，反過來求償，主張雙方賠償金相互抵銷，但法官審理後，認為廠商確實違規，判賠謝金燕經紀公司160萬，謝金燕肖像權損害100萬元。而廠商抹黑部分，不足以貶損謝金燕，在社會上的評價因此駁回，廠商提出的抵銷部分也沒被採納，而廠商針對判賠回應，將等收到判決書之後再做出回應。

