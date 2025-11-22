謝金燕代言染髮劑約滿仍遭用肖像 廠商判賠260萬
藝人謝金燕先前和國內的染髮劑品牌簽約代言，合約在去年期滿，但謝金燕發現廠商依然販售印有她肖像的產品，甚至將產品賣到未授權的馬來西亞地區，雖然廠商發道歉聲明，但謝金燕不買單，告上法院，判決出爐，一審廠商判賠260萬元，全案仍可上訴。
頂著一頭烏黑秀髮，在鏡頭前展露好身材，姐姐謝金燕先前因為染髮劑代言爭議，和廠商撕破臉，雙方告上法院，如今判決結果出爐，北院判廠商須賠260萬元。
藝人謝金燕：「跟我來練舞功我來去無影蹤。」
謝金燕2023年簽約代言染髮劑，去年2月合約期滿，說好最慢2個月緩衝期後，廠商須將她代言的影片照片下架，但到了7月，廠商卻續用她的肖像代言銷售，甚至還在網路上抹黑她，即便廠商發聲明致歉，承認肖像商品回收不完全，是管理上有疏失，但謝金燕認為就是蓄意違法使用，因此要求對方賠償經紀公司840萬元，謝金燕個人肖像權損害250萬元，另外針對抹黑部分再求償250萬。
藝人謝金燕控訴合約期滿肖像仍被廠商使用，甚至商品還被賣到非約定代言的馬來西亞地區，因此氣得提告廠商，但廠商也反控，謝金燕未履約完畢，雙方因此對簿公堂。
廠商聲稱說好拍4支廣告，但謝金燕卻沒在期限內交出最後一支，導致另登廣告後損失3385萬多元，並控訴謝金燕在網路公開不實言論，反過來求償，主張雙方賠償金相互抵銷，但法官審理後，認為廠商確實違規，判賠謝金燕經紀公司160萬，謝金燕肖像權損害100萬元。而廠商抹黑部分，不足以貶損謝金燕，在社會上的評價因此駁回，廠商提出的抵銷部分也沒被採納，而廠商針對判賠回應，將等收到判決書之後再做出回應。
謝金燕火大提告！代言期滿遭擅用肖像「還賣到國外」 判決結果出爐
「姐姐」謝金燕與美髮品牌「卡氛 KAFEN」的代言糾紛一審判決出爐！台北地院認定廠商「台灣寶樂公司」在雙方合約到期後仍擅用她的肖像，甚至把印有她照片的產品販售到未授權的馬來西亞，構成違約與侵害肖像權需賠償共260萬元。不過，對於謝金燕指控執行長直播抹黑，求償精神慰撫金250萬元，法院認為不足以損害社自由時報 ・ 11 小時前
謝金燕怒發聲明！廠商非法使用肖像權 法院判獲賠260萬
知名女歌手「姐姐」謝金燕去年7月在社交平台上表達不滿，指控某廠商非法使用她的肖像進行產品宣傳。她質疑該廠商的行為是否對得起那些合法經營的人士。據悉，謝金燕已多次要求該廠商撤下相關的宣傳畫面，但對方始終未作回應，導致她其他代言商品的上架時間被迫延後，造成了不小的經濟損失，最終，謝金燕決定提告。中天新聞網 ・ 1 天前
