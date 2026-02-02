謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心

娛樂中心／李明融報導

「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。

「自律女神」謝金燕真實體重數字大公開！揭超狂菜單：每天都吃得好開心

謝金燕曝光最新體重，並分享連續2個月吃火鍋相當開心。（圖／翻攝自謝金燕IG）

真實體重曝光：連吃2個月火鍋竟還變瘦





謝金燕在社群平台上分享量體重最新數字，只見體重計上的數字顯示46.95公斤，並自曝這樣的體態並非靠節食餓出來的，她反而這陣子連續2個月天天吃火鍋，讓她欣慰表示「體重居然沒往上飆，還降了」。謝金燕也向粉絲分享自己的飲食秘訣，重點不是「吃了什麼」，而是對於「進食順序」的講究。她強調就算是吃火鍋也要遵守「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」的SOP，並說用餐時控制在「八分飽」的狀態，這樣的吃法讓她每天吃的很開心。

謝金燕過去經常分享自己的飲食方法，強調不熬夜、不吃飽相當重要。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

不挨餓、不熬夜 睡前3小時禁食是關鍵





事實上，謝金燕過去經常不吝嗇分享自己的「自律生活」，過去就強調好身材從來不是減肥藥，也不是挨餓，很多人會忽略的第一件事「提高代謝比少吃更重要」，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效，作息上她也每天固定時間睡覺、不熬夜，睡前3小時完全不進食，讓身體在野間能專心修復而不是消化，她也提醒，很多人變胖並非吃太多，而是因為太晚進食且吃得太飽，導致身體代謝負擔加重。謝金燕以身作則證明，透過自律與科學的飲食方法，不用挨餓也能擁有完美體態。

原文出處：「自律女神」謝金燕真實體重數字大公開！揭超狂菜單：每天都吃得好開心

