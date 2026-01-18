謝金燕凍齡臉蛋遭指「鼻子黑掉了」！本尊不忍了 5字出手反嗆

娛樂中心／蔡佩伶報導

「姐姐」謝金燕踏入演藝圈多年，肌膚跟身材都保養很好，完全看不出來真實年齡已有51歲。近日，樂於在社群發布跳舞影片的謝金燕，日前開唱卻遭到網友質疑「鼻子黑掉」，暗指她有動手腳，對此她霸氣回擊。

謝金燕日前曝光在舞台上飆唱〈含淚跳恰恰〉影片，不過網友針對謝金燕的凍齡臉蛋提出疑問，表示「鼻子很像黑掉了」，面對網友的質疑，謝金燕耐心回應對方，解釋那是是曬傷妝加黑斑，直球反擊網友「黑你的頭啦」，後續有網友認為謝金燕「很派」。

謝金燕解釋那是「曬傷妝加黑斑」。（圖／翻攝自臉書）

謝金燕也不慌不忙表示自己有加上鬼臉表情符號，「應該有緩和一點」，認為自己必須拿出態度來，「但也要保持幽默」，雖有酸民留言，不過大多網友仍舊是稱讚謝金燕，表示「先不說臉蛋，誰能51歲有這樣的身材」、「那雙退真的無敵」。

謝金燕反擊酸民。（圖／翻攝自臉書）

