謝金燕凍齡臉遭疑「鼻子黑掉」 霸氣回嗆「13字」！

51歲「電音天后」謝金燕（姐姐）擁有美艷外貌、性感曲線，不科學的逆齡模特身材經常成為討論焦點。她每次登上舞台勁歌熱舞，仍然展現出最佳狀態，也不藏私時常在個人社群分享熱舞片，發放粉絲福利。她16日分享表演片段，畫面中她以絕美造型登台，深情飆唱〈含淚跳恰恰〉。沒想到卻被眼尖網友留言質疑「鼻子黑掉了」，對此謝金燕正面迎戰親回「13字」。





51歲謝金燕凍齡臉遭疑「鼻子黑掉」 姐姐霸氣迎戰「嗆13字」網笑翻：超派！

謝金燕曬出飆唱片段，一身火辣穿搭，熱舞炸出招牌川字腹肌與馬甲線，完全看不出來已經51歲。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕外型絕美、身材火辣，出道超過35年至今魅力不減，以獨特的表演風格獲封「電音女王」，51歲仍維持窈窕體態、凍齡美貌，有關於她「修修臉」、「整很大」的整容傳聞依然未滅。16日晚間她在個人社群曬出1段唱跳片段，配文「請接唱～會唱的今年都將大發！」。影片中她身穿黑色交叉小背心，搭配同色皮外套、短靴，秀出零贅肉的激瘦螞蟻腰、纖細白皙的肌膚，「川字腹肌」與馬甲線線大方見客；她下身僅穿灰色百褶激短裙，展現逆天大長腿。她正在舞台上賣力演唱經典台語歌《含淚跳恰恰》，嗨唱時跟著音樂律動，不時穿插火辣舞姿，狂吸104萬人朝聖。

51歲謝金燕凍齡臉遭疑「鼻子黑掉」 姐姐霸氣迎戰「嗆13字」網笑翻：超派！

網友質疑「鼻子黑掉」，謝金燕霸氣回嗆，讓網友笑翻「姐姐好派喔！」。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

該片段曝光，萬網圍觀，網友留言盛讚「救命！姐姐一出手，辣得我魂都没了！」、「啊辣到我啦姐姐，瞬間都不冷啦」、「天哪！這是20歲少女吧」、「那個川字線～有夠美！以後改叫川姐好了～」、「姐姐真的好自律那個身材好棒」、「這個50多歲我不相信」、「我的老天鵝啊！這身材說25歲一點也不為過吧！！實在是太自律了」。不過竟有人留言「鼻子很像黑掉了！」，謝金燕直接親自解釋「那是曬傷妝加雀斑」，再回擊「黑你的頭啦！」，讓網友笑翻「姐姐好派喔！」。





