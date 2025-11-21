謝金燕怒發聲明！廠商非法使用肖像權 法院判獲賠260萬

知名女歌手「姐姐」謝金燕去年7月在社交平台上表達不滿，指控某廠商非法使用她的肖像進行產品宣傳。她質疑該廠商的行為是否對得起那些合法經營的人士。據悉，謝金燕已多次要求該廠商撤下相關的宣傳畫面，但對方始終未作回應，導致她其他代言商品的上架時間被迫延後，造成了不小的經濟損失，最終，謝金燕決定提告。

台北地院認為該廠商侵害了她的肖像權，判決需賠償100萬元，並因違約造成其所屬公司損失，需再賠160萬元。儘管如此，該廠商仍有權利上訴。

謝金燕在臉書和Instagram上公開了證據，強調與該產品的合作僅限於台灣地區，且合約早已到期，但廠商卻在台灣以外地區繼續使用，屬於明顯的盜用行為。她強調，這一行為對她的其他商業合作造成了嚴重影響。

