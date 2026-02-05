謝金燕深夜見大S「天使」雕像曝人生：不想重來 背後辛酸惹淚崩

記者陳宣如／綜合報導

「姐姐」謝金燕近日在社群平台分享深夜心情文，透露自己在看到大S（徐熙媛）紀念雕像時深受觸動，並稱大S是「天使」，進而引發她對人生的深刻思索。她提到，外界常詢問她，若人生能重新來過會想要怎麼活，對此，她堅定回答：「我不想重來。」謝金燕認為，過去一路走來的經歷雖然成就了如今的自己，但那段成長過程實在「太苦了」，她不希望再次經歷。這番真摯的話語也引起網友強烈共鳴。

謝金燕稱大S為「天使」，並對她的離世感觸極深。（圖／記者趙于瑩攝影）

這座紀念雕像由具俊曄為心愛的妻子大S設計，於本月2日揭幕，出席者包括大S家族成員及她的閨密圈「S幫」，現場氣氛哀戚。謝金燕在貼文中寫道：「2月2日看到天使的雕像，深夜有感而發」，並由此分享她對生命與成長的感悟。

事實上，謝金燕過去曾歷經嚴重車禍，差點喪命，全身至今仍留有後遺症，她曾說過：「不會更好，但求不要更糟。」儘管面對種種挑戰，謝金燕仍在貼文中感慨自己「在亂衝亂撞之後，還依舊純粹，未忘初心」，並期望未來有更多時間投入喜愛的作品與舞台。

謝金燕深夜有感而發，自曝人生太苦，不願重來一次。（圖／翻攝自IG @jeanniehsieh___bbb）

此外，謝金燕也在文中對自己進行自我鼓勵：「雖然環境困難，但志在千里，每一天我都要更加勇敢。」她同時更多次提醒自己不要害怕失敗，並寫道：「我當妳的靠山，雖然我就是妳。」文字中透露她面對困境的堅毅，以及內心柔軟的一面。

