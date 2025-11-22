謝金燕火大提告！代言期滿遭擅用肖像「還賣到國外」 判決結果出爐

〔記者邱奕欽／台北報導〕「姐姐」謝金燕與美髮品牌「卡氛 KAFEN」的代言糾紛一審判決出爐！台北地院認定廠商「台灣寶樂公司」在雙方合約到期後仍擅用她的肖像，甚至把印有她照片的產品販售到未授權的馬來西亞，構成違約與侵害肖像權需賠償共260萬元。不過，對於謝金燕指控執行長直播抹黑，求償精神慰撫金250萬元，法院認為不足以損害社會評價，未予支持，全案可上訴。

謝金燕與經紀公司「一直打不倒」指出，2023年與台灣寶樂簽下1年期「KAFEN 何首烏染髮劑」代言，並約定合約結束後2個月內必須撤下所有代言素材；然而，合約期滿數月後，台灣寶樂仍未完全下架，甚至讓印有謝金燕肖像的產品流入未授權的馬來西亞市場。去年7月，謝金燕更為此大動肝火在社群罕見發怒，表示多次要求撤下無效，也因此影響她與其他品牌合作的上架時程。

廣告 廣告

爾後，台灣寶樂雖曾聲明致歉，稱只是「素材逾期未更正」，但謝金燕方不接受最終提出告訴。對此，台灣寶樂也反控謝金燕未依約拍完第4支代言影片，導致公司不得不另行投放廣告，損失逾3385萬元，還喪失3033萬元利益，希望法院以此抵銷謝方求償。不過，謝金燕律師表示，台灣寶樂所列支出多為平面海報、廣播錄音，與所謂「影片」無關，且整體行銷費用連500萬元都不到質疑「灌水」，法院審酌後認為台灣寶樂求償理由不足，駁回其抵銷主張。

法院最終認定，台灣寶樂未在緩衝期內撤下所有素材，造成可預期利益損失，須賠償160萬元；印有謝金燕肖像的產品更流入未授權的馬來西亞市場，造成外界誤認她仍代言該品牌，構成侵害肖像權，再賠100萬元。至於謝金燕指控執行長直播誇口砸「1、2億」、「2、3億」代言並抱怨撤下期限過短，法院認為雖有誇大，但尚未足以貶抑其社會評價，未准許精神慰撫金與刊登澄清啟事等請求，全案仍有上訴空間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行

粿粿哥哥開嗆范姜彥豐！富二代身分曝光 喊話砸錢提告酸民

這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

