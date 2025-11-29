謝金燕熱舞15秒秀腹肌 「50歲激辣狀態」電趴網！

娛樂中心／江姿儀報導



「電音天后」謝金燕（姐姐）擁有美艷外貌、性感曲線，不科學的逆齡模特身材經常成為討論焦點。50歲的她每次登上舞台勁歌熱舞，仍然展現出最佳狀態，她也不藏私時常在個人社群分享熱舞影片，發放粉絲福利。今（29日）晚間她曬出15秒短片，以火辣舞姿安慰粉絲疲憊的心靈，還暖心打氣「看50＋依舊為夢想奮鬥的謝金燕，能讓你重拾一點生活的希望」。





50歲謝金燕抬手「狂炸川字腹肌」！逆齡辣舞15秒電趴網：太逼人了…

謝金燕熱舞15秒，秀出腹肌、零贅肉的激瘦螞蟻腰。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

謝金燕外型絕美、身材火辣，50歲仍維持窈窕體態、凍齡美貌。今（29日）她發文寫下「在面對沉重又壓抑的生活，或許聽聽音樂、看看50+依舊為夢想奮鬥的謝金燕，能讓你重拾一點生活的希望」，暖心幫粉絲充電。影片中她身穿淺灰色斜肩上衣，小露纖細白皙的肩頸線條，搭配同色系的長褲，微微秀出零贅肉的激瘦螞蟻腰。雖然影片僅有短短15秒，但她瘋狂跟著音樂律動，嗨唱熱舞頻頻舉起雙手，腰間炸出招牌川字腹肌與馬甲線，完全看不出來已經50歲。

謝金燕以火辣舞姿安慰粉絲疲憊的心靈，暖心幫忙充電。（圖／翻攝自IG@jeanniehsieh___bbb）

影片曝光，短短3小時就吸引了3200多人圍觀按讚，網友驚嘆「姐姐50歲這樣……太逼人了！」、「姐姐漂亮又可愛！看到姐姐讓我充滿了活力，週末愉快～」、「越來越年輕的姐姐」、「很有活力的姐姐很美」、「被姐姐治癒到了！看到姐姐，感覺自己又充滿了電」、「姐姐好美！融化了我的心～」、「姐姐總是給姐寶我的人生充滿電力，看到姐姐開心姐寶我也超開心！」，還有歌迷敲碗「姐今年會參加跨年嗎？」、「姐今年跨年想看妳發文唱歌，跨年當天可唱一首歌發文，讓大家看看妳嗎？」，她本人也親回「今年在自己家客廳唱一場只有10張票～來嗎？」、「哇～這麼有創意！會有人要看嗎？」。





