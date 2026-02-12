謝金燕登小巨蛋熱唱〈練舞功〉 被問新專輯進度喊：不要催！

【緯來新聞網】金曲歌后謝金燕今（12日）相隔十年二度登鴻海尾牙「2026全鴻海運動嘉年華」壓軸，她不僅狂飆七首經典電音組曲大秀美腿嗨翻大巨蛋，其中不僅演唱了破五億電影《陽光女子合唱團》中的插曲、也是自己的經典作〈練舞功〉原版掀起全場歌迷帶動唱。謝金燕近期投入新作品的籌備工作，她笑說雖然即將放年假，但工作狂個性的她笑說：「放年假感覺一點都不能鬆懈，因為馬年一定要馬上出新歌，過年沒理由、沒藉口，只能在家繼續創作、練唱！」面對歌迷持續敲碗的新專輯進度，她也直球回應：「馬年馬上來，不要催啦！」

謝金燕相隔十年二度登鴻海尾牙「2026全鴻海運動嘉年華」壓軸。（圖／一直打不倒有限公司提供）

代工龍頭鴻海科技集團年度盛事「2026全鴻海運動嘉年華」今於台北大巨蛋隆重登場，應援嘉賓眾星雲集，不僅邀來啦啦隊界的三大天后：林襄、李多慧以及權喜原首度同台為鴻海員工應援，更邀請到演藝圈新婚夫妻檔的陳漢典、Lulu坐鎮主持；此外，演唱嘉賓部分特別請來金曲歌后「姐姐」謝金燕、金曲歌王蕭煌奇擔任演唱嘉賓獻唱。



其中2016年曾登鴻海尾牙表演的「姐姐」謝金燕相隔十年再度受鴻海之邀擔任尾牙表演嘉賓，扛下壓軸演出重責大任的她開心表示：「謝謝鴻海再次邀請，也謝謝大家十年來還是這麼瘋！場地變大了，我也長大了，最感動的是，十年後你們都還在。」她更笑說希望下次再見不要又等十年，「不然再過十年，姐姐真的要變奶奶了！」

謝金燕特別準備「鴻海限定版」歌單獻給鴻海觀眾作為「馬年專屬禮物」。（圖／一直打不倒有限公司提供）

為了這次「2026全鴻海運動嘉年華」的演出，謝金燕特別準備「鴻海限定版」歌單獻給鴻海觀眾作為「馬年專屬禮物」，包括開場嗨爆的〈嗶嗶嗶〉，到〈Turn口罩〉、〈月彎彎REMIX EDM〉，到經典舞曲〈含淚跳恰恰〉、〈ㄧ級棒〉、〈姐姐〉，狂秀辣舞美腿的她頓時把大巨蛋變成電音派對，讓全場觀眾沸騰。



值得一提的是，謝金燕特別選唱了最近在破四億電影《陽光女子合唱團》再度爆紅的插曲、同時也是自己經典代表作的〈練舞功〉，把氣氛帶到最高點！對於這首歌再度翻紅，謝金燕笑說：「這首歌紅了20年，編曲版本多到數不清，最近大家都在跳〈練舞功〉，不分老少跟著旋律一起動起來，根本是一種全民運動，大家都來練一練！」現場觀眾也跟著節奏齊跳，氣氛嗨到最高點。

