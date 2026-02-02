謝金燕自爆體重僅剩46公斤！天天吃火鍋也能瘦？全靠「這順序」驚呆網

記者陳宣如／綜合報導

女星「姐姐」謝金燕昨（1）日大方公開自己最新的體重數字，透露自己連續兩個月天天吃火鍋，但搭配一個飲食習慣，結果體重竟只有46公斤，引發不少網友驚呼「太不科學了！」驚人成效在社群平台上引發關注。

謝金燕大方公開自己的體重、分享自己獨特的瘦身秘訣。（圖／翻攝自IG @jeanniehsieh___bbb）

謝金燕在IG限時動態上分享一張照片，畫面中可見，她站上體重計的數字為46.95公斤。更驚人的是，這樣的身材並非透過極端節食維持，而是靠日常飲食與用餐方式調控。她笑說，連續兩個月天天享用火鍋，自己都沒想到「體重居然沒往上飆，還降了」。

謝金燕透露，控制體態的重點並不在於吃了什麼，而在於「進食順序」。她指出，火鍋用餐時，她會依照「菜類、菇類、肉類、蛋、澱粉類」的順序進食，同時保持「八分飽」的狀態。她表示，這套方法讓她每天既能吃得開心，也能維持理想體重。

謝金燕自曝連續兩個月天天吃火鍋，體重不增反降。（圖／翻攝自IG @jeanniehsieh___bbb）

身高170公分的謝金燕公開自己的體重與飲食策略，引發網路熱議。不少人對她所說的「火鍋SOP」是否真的有效感到好奇，想知道是否能在享受美食的同時維持理想體態，畢竟火鍋有許多發胖地雷，包括高熱量湯底，以及火鍋料、醬料往往高鈉、高油脂，因此謝金燕這套獨特瘦身秘訣也迅速成為網友熱門話題，紛紛希望能像謝金燕一樣健康「享瘦」。

