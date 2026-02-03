謝金燕見大S天使雕像 深夜發文：我不想重來，不要害怕失敗

謝金燕看大S雕像深夜有感。（翻攝謝金燕IG）

天后謝金燕今（2）日凌晨在社群平台發文，分享自己看到大S天使雕像的感受；她在貼文中坦言，人生中那些讓她變得更堅強的經歷「太苦了」，因此不想重來，但也慶幸自己在亂衝亂撞之後，依舊能「未忘初心」。

謝金燕長年維持窈窕身材與美貌，每次現身都讓眾人驚艷，難以相信她已經51歲。（翻攝謝金燕IG）

謝金燕表示，希望從現在開始，能有更多時間堆疊自己喜歡的作品與舞台，並提醒自己「每一天都要更加勇敢，不要害怕失敗」。她在文末以自我對話的方式寫道：「謝金燕，妳不要害怕失敗……我當妳的靠山，雖然我就是妳。」貼文同時配上中島美嘉的〈曾經我也想一了百了〉作為背景音樂，與文字內容相互呼應。

粉絲也在留言中表達支持，不少人寫下「永遠支持你，與你同在」、「陪你一起往前走，不要回頭」，並稱「每個時期、每個狀態的妳，都可以美得無與倫比」。

